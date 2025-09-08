Kalendorius
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Paaiškėjo, kokią baudą siūloma skirti antisemitiniais pasisakymais kaltinamam Žemaitaičiui

2025-09-08 11:42 / šaltinis: ELTA
2025-09-08 11:42

Prokuroras Justas Laucius galimai antisemitiniais pasisakymais apie žydus ir Holokausto neigimu kaltinamam parlamentarui, partijos „Nemuno aušra“ lyderiui Remigijui Žemaitaičiui siūlo skirti piniginę baudą – 51 250 eurų.

Remigijus Žemaitaitis Andrius Ufartas/Fotobankas

2

Vilniaus apygardos teisme pirmadienį buvo pradėtos sakyti baigiamosios kalbos parlamentaro, partijos „Nemuno aušra“ vadovo R. Žemaitaičio baudžiamojoje byloje dėl galimai antisemitinių pasisakymų.  

TAIP PAT SKAITYKITE:

Valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras J. Laucius savo kalboje pažymėjo, kad byloje surinktų duomenų pakanka, jog R. Žemaitaitis būtų pripažintas kaltu dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų.

„Nors kaltu ir neprisipažino, R. Žemaitaitis padarė nusikaltimus, kaip Holokausto neigimas ir neapykantos kalba“, – dėstė J. Laucius.

