Paaiškėjo, kokią baudą siūloma skirti antisemitiniais pasisakymais kaltinamam Žemaitaičiui

Vilniaus apygardos teisme pirmadienį buvo pradėtos sakyti baigiamosios kalbos parlamentaro, partijos „Nemuno aušra“ vadovo R. Žemaitaičio baudžiamojoje byloje dėl galimai antisemitinių pasisakymų.
Valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras J. Laucius savo kalboje pažymėjo, kad byloje surinktų duomenų pakanka, jog R. Žemaitaitis būtų pripažintas kaltu dėl jam inkriminuojamų nusikalstamų veikų.
„Nors kaltu ir neprisipažino, R. Žemaitaitis padarė nusikaltimus, kaip Holokausto neigimas ir neapykantos kalba“, – dėstė J. Laucius.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!