Hofmanas prabilo apie spaudimą, patirtą iš Žemaitaičio: „Paleido šitą šmeižto ir melo mašiną“

Apie „Nemuno aušros“ lyderio R. Žemaitaičio spaudimą pakeisti kai kurios Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) priklausančių institucijų vadovus specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) liudijęs laikinasis ministras I. Hofmanas penktadienį apie santykius su R. Žemaitaičiu atvirauja Seime konservatoriams.
„Ne pirmą kartą, teko ateiti į šitą frakciją, ministro darbe – normali praktika, tenka kartas nuo karto apsilankyti“, – komentavo laikinasis žemės ūkio ministras.
I. Hofmanas pasakoja nepasidavęs R. Žemaitaičio spaudimui, nors pripažįsta, kad ministerijos kancleris Renatas Dūdonis, ne iš karto gavęs leidimą dirbti su slapta informacija, buvo tas, kurį paskyrė delegavus R. Žemaitaičiui.
Manoma, kad R. Dūdonis prieš dešimtmetį neteko Vilniaus vystymo kompanijos vadovo pareigų už mėginimus su svainiu privatizuoti valstybinę žemę sostinės centre.
O netylėti I. Hofmanas nusprendė apie tai po pastarosiomis dienomis R. Žemaitaičio viešai reiškiamo nepasitenkinimo I. Hofmanu dėl esą nevaldomos padėties ministerijoje.
„Žemės ūkio ministerijoje turime keletą darbuotojų, kurios darbo metu grožio salonuose sėdėdavo. Keista, kai darbo metu ministras kviečia, o ji sako, negaliu, o žinome, kad kirpykloje sėdi. Tokių dalykų neturėtų būti“, – anksčiau šią savaitę sakė „Nemuno aušros“ pirmininkas.
„Aš buvau apšmeižtas, naudojant melą, institucija, ministerija, dirbantys žmonės, nusitaikyta į moteris jas diskriminuojant. Kodėl taip yra? Kad aš neįvykdžiau tam tikrų norų ir pageidavimų, dėl to šmeižtas paleistas. Bandoma pažeminti mane, sumenkinti mano darbą, kad neįvykdžiau tam tikrų norų ir pageidavimų.
Jam reikia priežasties paaiškinti visuomenei, kodėl gerai dirbantis ministras turi būti keičiamas, bendruomenės palaikymas didelis, dėl ko keičiamas, paleido šitą šmeižto ir melo mašiną, apdrabstė mane purvais“, – aiškino I. Hofmanas.
I. Hofmanas pasakoja sulaukęs R. Žemaitaičio spaudimo keisti Nacionalinės mokėjimo agentūros, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos, Augalininkystės tarnybos, Žemės ūkio duomenų centro vadovus.
„Privataus pokalbio metu buvo paminėta, pasakyta, kad tuos vadovus riekia pakeisti. Tai buvo kadencijos pradžioje? – gal po keleto mėnesių darbo buvo toks pokalbis. Buvo pasakyta, kad reikės priimti mūsų žmogų. Vėliau atneštas pareigybių aprašymas, kokius kriterijus turi atitikti žmogus. Šituos dokumentus atsisakiau pasirašyti. Turit juos išsaugojęs? Atidaviau atgal, reikia ieškoti, gal sunaikinti, nes be ministro parašo“, – aiškino I. Hofmanas.
I. Hofmanas pasakoja, kad R. Žemaitaičio išsakytas vienas iš argumentų keisti tarnybų vadovus – jie buvo paskirti prie konservatorių vyriausybės.
Tarp visų norų ir pageidavimų buvo toks paminėtas argumentas, kad vadovai paskirti esant konservatorių vyriausybei, suprask, jie paskirti ir lojalūs šitai politinei jėgai.
„Žmonės pasirinkti per konkurso procedūrą. Nereiškia, kad jie lojalūs konservatoriams, jie lojalūs valstybei. Nepradėjome nuo ieškojimo, ką paskyrė Skvernelio vyriausybė, ką reikėtų atleisti“, – teigė Seimo narė ir konservatorė Ingrida Šimonytė.
Išklausę I. Hofmaną kai kurie konservatoriai R. Žemaitaičio veiksmuose įžvelgia ir galimai Rusijai palankią politiką.
„Veterinarijos tarnyba labai svarbi ir Augalininkystės tarnyba, nes dabartiniu metu yra svarbūs ribojimai eksporto ir tranzito per Lietuvą maisto produktų ir grūdų. Rusiški, ES kaip maisto produktams nėra reikalavimų“, – tikino Seimo narys ir konservatorius Kazys Starkevičius.
R. Žemaitaičio ir I. Hofmano konflikte paskirtoji premjerė stovi R. Žemaitaičio pusėje. Jo kadrų politikai priekaištų neturi ir būsimasis Seimo pirmininkas Juozas Olekas.
„Dirbame su koalicijos partneriais, turime jau beveik metų patirtį, ypatingų sunkumų nėra buvę“, – tvirtino Seimo narys bei socialdemokratas Juozas Olekas.
Žemdirbių protestų organizatoriaus ir ūkininkų savivaldos organizacijai vadovavusio Hofmano į naują vyriausybę R. Žemaitaitis nebekviečia, tad jis žada vėl grįžti prie ūkininkavimo.
Vietoje jo R. Žemaitaitis į žemės ūkio ministrus deleguoja dabartinį viceministrą ir buvusį ministrą, Seimo narį Andrių Palionį, kuris pastaraisiais metais pakeitė ne vieną partiją – buvo socialdemokratas, vėliau perėjo į atskilusią Socialdemokratų darbo partiją, Regionų partiją.
