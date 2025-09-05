Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Patarėjas: prezidentas linkęs paskirti Rita Tamašunienę teisingumo ministre

2025-09-05 11:00 / šaltinis: BNS
2025-09-05 11:00

Prezidentui iš specialiųjų tarnybų nesulaukus neigiamos informacijos apie Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) teikiamą kandidatę Rita Tamašunienę, jis ją paskirs teisingumo ministre, sako šalies vadovo patarėjas.

Patarėjas: prezidentas linkęs paskirti Rita Tamašunienę teisingumo ministre (Paulius Peleckis/ BNS nuotr.)

Prezidentui iš specialiųjų tarnybų nesulaukus neigiamos informacijos apie Lietuvos lenkų rinkimų akcijos-Krikščioniškų šeimų sąjungos (LLRA-KŠS) teikiamą kandidatę Rita Tamašunienę, jis ją paskirs teisingumo ministre, sako šalies vadovo patarėjas.

3

„Pretendentė prezidentui pateikė atsakymus, savo viziją, savo matymą ir darbų planus, jeigu būtų paskirta ministre. Prezidentas teigiamai vertina pretendentės pateiktą viziją“, – penktadienį sakė prezidento vyriausiasis patarėjas teisės klausimais Andrius Kabišaitis.

„Jeigu, susipažinęs su specialiųjų tarnybų pateikta informacija, prezidentas negaus kažkokios ypatingos informacijos, sprendimas, matomai, bus teigiamas ir prezidentas pretendente pasitikės“, – teigė jis.

R. Tamašunienės kandidatūrą teikia Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS), ji pareigose pakeistų šiuo metu ministerijai vadovaujantį Rimantą Mockų. Pastarąjį į šias pareigas delegavo „Nemuno aušra“, kuri naujos sudėties koalicijoje šio posto neteko.

2019–2020 metais R. Tamašunienė buvo vidaus reikalų ministrė. Iki tapdama Seimo nare ji dirbo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje, keliose mokyklose.

Kitą savaitę sueina terminas, kada paskirtoji premjerė Inga Ruginienė turi pateikti Seimui su prezidentu suderintą Ministrų kabineto sudėtį ir Vyriausybės programą.

I. Ruginienės Ministrų kabinete, lyginant su atsistatydinusio Gintauto Palucko Vyriausybe, dirbs mažiausiai aštuoni nauji ministrai.

Visi kandidatai, išskyrus į aplinkos ir energetikos ministrus, jau yra paskelbti viešai, su didžiąja jų dalimi G. Nausėda susitiko.

Prezidentas po šių susitikimų uždegė žalią šviesą naujajame kabinete tęsti darbus krašto apsaugos, užsienio reikalų, švietimo bei sveikatos apsaugos ministrams Dovilei Šakalienei, Kęstučiui Budriui, Ramintai Popovienė bei Marijai Jakubauskienei, tuo metu dėl kitų kandidatų žada sprendimus vėliau.

