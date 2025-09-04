Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Nausėda neatmeta galimybės tvirtinti nepilnos sudėties Ministrų kabinetą

2025-09-04 15:46 / šaltinis: ELTA
Tęsiantis susitikimams su kandidatais į Ingos Ruginienės Vyriausybę, prezidentas Gitanas Nausėda neatmeta galimybės tvirtinti nepilnos sudėties Ministrų kabinetą.

Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

„Aš manau, kad tokią galimybę aš turiu. Tokia galimybė, tiesą sakant, kabėjo ore ir paskutinį kartą, dar su ankstesniąja Vyriausybe. Tiesa, tas išrišimas, taip sakant, paskutinę minutę įvyko ir mes pateikėme dekretą su pilna Vyriausybe. Aš manau, kad Konstitucija man suteikia tokią teisę“, – ketvirtadienį žurnalistams sakė G. Nausėda.

Tiesa, jis pažymėjo, kad šiuo klausimu turėtų pasisakyti ir Konstitucinis Teismas (KT). Kaip skelbta anksčiau, opozicinė konservatorių partija yra kreipusis į KT, prašant įvertinti, ar prezidento sprendimas tvirtinti nepilnos sudėties Vyriausybę neprieštarauja Konstitucijai.

„Tačiau lauksime Konstitucinio Teismo sprendimo – kaip jis pasakys, taip ir bus“, – pridūrė prezidentas.

Klausiamas apie Ministrų kabineto formavimo eigą bei tai, ar jau turi verdiktą, kurių kandidatūrų netvirtins, G. Nausėda pažymėjo, jog dėl naujų pateiktų pavardžių skubotų sprendimų nepriima. Prezidentas pažymėjo vertinantis visą informaciją apie kandidatus.

„Yra dvi kategorijos kandidatų į ministrus. Ministrai, kuriuos aš jau pažįstu, kuriuos mačiau veikloje (...). Ir kita kategorija – ministrai, kurių aš dar nemačiau kaip ministrų. Tie žmonės, be abejo, kelia klausimų ir dėl savo praeities, ir dėl savo ikitolinės profesinės karjeros. Štai kodėl dėl jų aš paprastai sprendimo nepriimu iš karto, nes man reikia susipažinti su platesniu informacijos kiekiu – įskaitant ir tarnybų atsiliepimus“, – sakė prezidentas.

„Na, o tie žmonės, kurie yra patikrinti, kurie tikrai įrodė savo gebėjimą dirbti ministrais anksčiau – jeigu yra galimybė pasakyti, kad man šis žmogus yra priimtinas, tai kam sudaryti tą dirbtinę pauzę? Taip ir atsitinka“, – apibendrino G. Nausėda.

ELTA primena, kad praėjusį antradienį Seimas pritarė I. Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Paskirtoji Vyriausybės vadovė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turi pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teikti parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.

Šalies vadovas jau susitiko su dalimi kandidatų į naująją Vyriausybę.

Pernai lapkritį Gintautui Paluckui formuojant savo Ministrų kabinetą, G. Nausėda pasirašė dekretą ir iš pradžių patvirtino nepilną Vyriausybę – be aplinkos ir teisingumo ministrų. Netrukus dekretas buvo patikslintas, suradus tinkamas minėtų ministrų kandidatūras.

