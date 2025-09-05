Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Baigiantis Vyriausybės formavimui, pas prezidentą – kandidatai į VRM ir teisingumo ministrus

2025-09-05 06:05 / šaltinis: BNS
2025-09-05 06:05

Vyriausybės formavimui einant link pabaigos, prezidentas Gitanas Nausėda penktadienį susitiks su kandidate į teisingumo ministrus Rita Tamašuniene ir kandidatu į vidaus reikalų ministrus Vladislavu Kondratovičiumi.

Gitanas Nausėda (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

0

R. Tamašunienės kandidatūrą teikia Lietuvos lenkų rinkimų akcija-Krikščioniškų šeimų sąjunga (LLRA-KŠS), ji pareigose pakeistų šiuo metu ministerijai vadovaujantį Rimantą Mockų. Pastarąjį į šias pareigas delegavo „Nemuno aušra“, kuri naujos sudėties koalicijoje šio posto neteko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tris parlamentarus Seime turinti LLRA-KŠS priklauso Lietuvos valstiečių, žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcijai, ji naujojoje koalicinėje daugumoje pakeitė Sauliaus Skvernelio demokratus „Vardan Lietuvos“. 

Frakcija gavo du ministrų – ekonomikos ir inovacijų bei teisingumo – portfelius. Pirmasis atiteko „valstiečiams“, antrasis – LLRA-KŠS.

Koalicijos lyderių socialdemokratų kandidatas V. Kondratovičius vidaus reikalų ministro pareigas eina ir dabar.

Kitą savaitę sueina terminas, kada paskirtoji premjerė Inga Ruginienė turi pateikti Seimui su prezidentu suderintą Ministrų kabineto sudėtį ir Vyriausybės programą.

I. Ruginienės Ministrų kabinete, lyginant su atsistatydinusio Gintauto Palucko Vyriausybe, dirbs mažiausiai aštuoni nauji ministrai.

Visi kandidatai, išskyrus į aplinkos ir energetikos ministrus, jau yra paskelbti viešai, su didžiąja jų dalimi G. Nausėda susitiko.

Prezidentas po šių susitikimų uždegė žalią šviesą naujajame kabinete tęsti darbus krašto apsaugos, užsienio reikalų, švietimo bei sveikatos apsaugos ministrams Dovilei Šakalienei, Kęstučiui Budriui, Ramintai Popovienė bei Marijai Jakubauskienei, tuo metu dėl kitų kandidatų žada sprendimus vėliau.

