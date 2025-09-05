Kalendorius
Rugsėjo 5 d., penktadienis
Vilnius +27°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
15
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Premjerė atmetė Saulytės kandidatūrą į aplinkos ministres

2025-09-05 15:57 / šaltinis: ELTA
2025-09-05 15:57

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė atmetė „aušriečių“ deleguotos Renatos Saulytės kandidatūrą į aplinkos ministres. Eltos šaltinių teigimu, sprendimas buvo priimtas įvertinus kandidatės kompetencijų trūkumą.

Renata Saulytė (Irmantas Gelūnas/ BNS nuotr.)

Paskirtoji premjerė Inga Ruginienė atmetė „aušriečių“ deleguotos Renatos Saulytės kandidatūrą į aplinkos ministres. Eltos šaltinių teigimu, sprendimas buvo priimtas įvertinus kandidatės kompetencijų trūkumą.

REKLAMA
15

ELTA primena, jog kandidatė į aplinkos ministres ketvirtadienį susitiko su I. Ruginiene. Po susitikimo pati R. Saulytė žurnalistams teigė suprantanti, jog jai trūksta reikiamų kompetencijų ministerijos vadovės darbui. Vis tik, ji tikino, jog tapusi premjere burtų stiprią specialistų komandą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienį prezidentas pareiškė skeptiškai vertinantis „aušriečių“ deleguojamą kandidatę. Vis dėlto, anot jo, pirmiausia dėl R. Saulytės kandidatūros turi apsispręsti I. Ruginienė.

REKLAMA
REKLAMA

Su R. Saulyte Eltai susisiekti nepavyko.

Nemuno aušros“ lyderis Remigijus Žemaitaitis žurnalistams yra patvirtinęs, kad R. Saulytė nėra vienintelė kandidatė vadovauti Aplinkos ministerijai, tačiau kitų siūlomų pavardžių neatskleidė.

REKLAMA

R. Saulytė nuo gegužės dirbo Rimanto Mockaus vadovaujamos Teisingumo ministerijos kanclere, tačiau šiose pareigose išbuvo tik kelis mėnesius. 

Anksčiau kandidatė į aplinkos ministres yra vadovavusi mažmeninės prekybos tinklo „Maxima“ grupės komunikacijai, dirbo medicininę įrangą gaminančios bendrovės „Thermo Fisher Scientific Baltics“ vidinės komunikacijos vadove.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Inga Ruginienė (nuotr. BNS/Lukas Balandis)
Inga Ruginienė: neleisiu būti šantažuojama (5)
Remigijus Žemaitaitis, Laurynas Kasčiūnas, Inga Ruginienė (tv3.lt koliažas)
Laikas tiksi: kandidatų į ministrus – vis daugiau, kaip ir kritikos jiems (68)
Renata Saulytė
Nausėda abejoja Saulytės kandidatūra: manau, yra žmonių, kurie turėtų tam tikrą įdirbį šioje srityje (16)
Renata Saulytė. Martyno Ambrazo (ELTA) nuotr.
Saulytė: tikiuosi turėti galimybę paskirti bent 2 iš 4 viceministrų (11)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
pagaliau žemaitaičiui per nosiuką
pagaliau žemaitaičiui per nosiuką
2025-09-05 16:01
Man pradeda patikt Ruginienė.Pradeda.Jei dar labiau sugriežtės NA atžvilgiu,tauta pradės tikrai gerbt.Linkime sėkmės.
Atsakyti
kylantis dugnas
kylantis dugnas
2025-09-05 16:11
Nustebino Zemaitaitis siulydamas tokias kandidaturas. Jam pliusu tikrai nepridejo.. O paciai kandidatei reiktu tureti savigarbos. Kiaules akys cia nepades.
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (15)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų