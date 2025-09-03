Po Valstybės kontrolės kritikos dėl pridėtų balų prie egzaminų Ruginienė kaltę verčia konservatoriams

„Šitas sprendimas yra kaip pirmosios pagalbos vaistinėlės panaudojimas tiems sprendimams, kuriuos padarė konservatorių Vyriausybė, kuri nepagrįstai pakėlė egzaminų kartelę, kuomet mes rizikavome, kad dalis vaikų neturės galimybės toliau studijuoti“, – trečiadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Taip, tas sprendimas nebuvo tobulas. Dėl to ministrei yra užduotis parengti pakeitimus ir iki gruodžio 1 d. parengti pasiūlymus dėl kartelės žeminimo“, – pridūrė ji.
Paklausta, kokią įtaką Valstybės kontrolės vertinimas turės jos pasitikėjimui ministre, I. Ruginienė neatsakė, tačiau patikino, jog šis klausimas su R. Popoviene bus aptartas.
„Kalbėsime, bet tai jau yra praeities klausimas. Dabar mes turime atlikti viską taip, kaip ir turėjo būti“, – sakė paskirtoji premjerė.
Kaip skelbta anksčiau, Valstybės kontrolė pateikė vertinimą, kuriame nurodoma, jog komitetai, priėmę sprendimą prie VBE pridėti papildomus 10 taškų, galimai viršijo savo įgaliojimus.
Po šios analizės įvertinusi rizikas, Valstybės kontrolė priėmė sprendimą atlikti auditą, kuriame sistemiškai nagrinės mokinių pasiekimų vertinimą bendrajame ugdyme.
ELTA primena, kad paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ministrės Ramintos Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Liepos pabaigoje Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriui buvo pavesta patikrinti informaciją apie ŠMSM sprendimą pridėti prie šių metų abiturientų VBE rezultatų po 10 taškų ir spręsti, ar yra pagrindo šioje situacijoje taikyti viešojo intereso gynimo priemones.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!