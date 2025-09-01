Kalendorius
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Ruginienė antradienį susitiks su prezidentui jau pateiktu kandidatu Grikšu: tai visiškai normalus procesas

2025-09-01 13:48 / šaltinis: ELTA
2025-09-01 13:48

Paskirtajai premjerei Ingai Ruginienei užsiminus, kad nepažįsta į ekonomikos ir inovacijų ministrus deleguojamo Edvino Grikšo, būsimosios Vyriausybės vadovė antradienį planuoja susitikti su „valstiečių“ atstovu. Nors prieš teikiant kandidato pavardę prezidentui politikė nesikalbėjo su pačiu E. Grikšu, būsimoji ministrė pirmininkė tvirtina, kad toks procesas yra normalus.

„Rytoj ryte mes susitinkame aptarti įvairius klausimus. Tai kadangi laikas mus spaudžia, tai paraleliai vyksta tiek prezidento susitikimai, tiek mano susitikimai – tiek su laikinais ministrais, tiek su kandidatais. Tai per tas dvi savaites mes tą procedūrą pasidarysime“, – pirmadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.

„Pirmiausiai, tą kandidatą mes aptarėme su Aurelijumi Veryga. Mes kartu pasitarėme ir tik tada aš jį teikiau (prezidentui – ELTA). Bet aš dar turiu laiko su jais asmeniškai susipažinti ir pasišnekėti apie darbus. Visiškai normalus procesas, nes, kaip ir sakiau, laiko limitai yra labai maži, pas prezidentą irgi savo darbotvarkė, o tie susitikimai turi įvykti. Priesaikos dar nesame davę, tai labai normalūs, mano požiūriu, susitikimai“, – tvirtino ji, apie viešojoje erdvėje pasigirstančią oponentų kritiką tokiai praktikai.

