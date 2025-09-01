Ruginienė antradienį susitiks su prezidentui jau pateiktu kandidatu Grikšu: tai visiškai normalus procesas

„Rytoj ryte mes susitinkame aptarti įvairius klausimus. Tai kadangi laikas mus spaudžia, tai paraleliai vyksta tiek prezidento susitikimai, tiek mano susitikimai – tiek su laikinais ministrais, tiek su kandidatais. Tai per tas dvi savaites mes tą procedūrą pasidarysime“, – pirmadienį žurnalistams sakė I. Ruginienė.
„Pirmiausiai, tą kandidatą mes aptarėme su Aurelijumi Veryga. Mes kartu pasitarėme ir tik tada aš jį teikiau (prezidentui – ELTA). Bet aš dar turiu laiko su jais asmeniškai susipažinti ir pasišnekėti apie darbus. Visiškai normalus procesas, nes, kaip ir sakiau, laiko limitai yra labai maži, pas prezidentą irgi savo darbotvarkė, o tie susitikimai turi įvykti. Priesaikos dar nesame davę, tai labai normalūs, mano požiūriu, susitikimai“, – tvirtino ji, apie viešojoje erdvėje pasigirstančią oponentų kritiką tokiai praktikai.
