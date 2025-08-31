Kalendorius
Rugpjūčio 31 d., sekmadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Palucko patarėjas dirbs ir Ingos Ruginienės komandoje

2025-08-31 17:14 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-08-31 17:14

Galimu kandidatu į kultūros ministrus įvardytas buvusio Vyriausybės vadovo Gintauto Palucko patarėjas Tadas Vinokuras dirbs paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės komandoje.

T. Vinokuras (nuotr. Elta)

Galimu kandidatu į kultūros ministrus įvardytas buvusio Vyriausybės vadovo Gintauto Palucko patarėjas Tadas Vinokuras dirbs paskirtosios premjerės Ingos Ruginienės komandoje.

REKLAMA
8

Pasak socialdemokratės, gali būti, kad šiuo metu už ryšius su valstybės institucijomis atsakingas patarėjas imsis kuruoti ir kultūros klausimus.

„Jis bus patarėju. (Skiriamas – ELTA) ne į ta pačią poziciją. Šiek tiek galbūt jo atsakomybės ribos bus kitokios, nes kažkaip jį labai sieja su komunikacija, su viešaisiais ryšiais. Aš noriu duoti daugiau specialybinių dalykų. Tai galbūt ir tas pats kultūros sektorius, bendravimas ir ryšiai su Seimu ir pan. Man atrodo, kad gerai išsprendėme šį klausimą“, – sekmadienį „Lietuvos ryto TV“ sakė I. Ruginienė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

I. Ruginienė buvo įvardijusi T. Vinokurą kaip galimą kandidatą į kultūros ministrus. Tiesa, ketvirtadienio vakarą posėdžiavęs Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) prezidiumas nusprendė, kad į šias pareigas bus siūloma Seimo narė Vaida Aleknavičienė.

REKLAMA
REKLAMA

Iki darbo G. Palucko komandoje, T. Vinokuras dirbo LSDP atstovu spaudai, yra baigęs muzikologijos ir filosofijos bakalauro studijas „Berklee“ muzikos koledže JAV, meno ir politikos magistro – Londono universitete „Goldsmiths, šiuo metu yra šio universiteto politikos mokslų doktorantas.  

ELTA primena, kad paskirtoji premejrė I. Ruginienė tikino neskubėsianti formuoti patarėjų komandos. Politikė pažymėjo, kad nori suburti tarp patarėjų stipresnius už save žmones.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų