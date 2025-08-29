Prezidentas susitiks su kandidate į švietimo, mokslo ir sporto ministres

Pernai spalį R. Popovienė kartu su socialdemokratais buvo išrinkta į Seimą, tapo Gintauto Palucko Vyriausybės švietimo ministre, anksčiau dirbo Kauno rajono vicemere. Politikė yra įgijusi pedagoginį išsilavinimą – 1994 m. baigė muzikos mokytojo ir choro dirigento specialybės studijas Lietuvos muzikos akademijoje.
Šiuo metu ji laikinai vadovauja Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (ŠMSM).
Sulaukė kritikos dėl brandos egzaminų sesijos metu priimtų sprendimų
R. Popovienė, pasibaigus šių metų valstybinių brandos egzaminų (VBE) sesijai, sulaukė nemažai kritikos dėl sprendimo prie beveik visų egzaminų rezultatų pridėti po 10 taškų. Tokį ŠMSM žingsnį buvo sukritikavęs ir valstybės vadovas.
Be to, liepos pabaigoje Generalinės prokuratūros Viešojo intereso gynimo skyriui buvo pavesta patikrinti informaciją, susijusią su šiuo ministerijos sprendimu.
Savo ruožtu I. Ruginienė griežtesnės pozicijos ŠMSM vadovės R. Popovienės atžvilgiu nėra išsakiusi, tačiau praėjusią savaitę lankydamasi Liberalų sąjūdžio frakcijoje užsiminė, jog sprendimas dėl ministrės likimo poste bus priimtas po to, kai prokuratūra pateiks dėl pridėtų taškų atliekamo tyrimo išvadas.
Šią savaitę tai bus penktasis šalies vadovo susitikimas su kandidatais į įvairių ministerijų vadovų postus.
Kaip skelbta anksčiau, trečiadienį prezidentas susitiko su į užsienio reikalų ministrus teikiamu Kęstučiu Budriu bei Krašto apsaugos ministerijai (KAM) vadovaujančia Dovile Šakaliene. Abu kandidatai sulaukė šalies vadovo paramos.
Ketvirtadienį su prezidentu susitiko „valstiečių“ į ekonomikos ir inovacijos ministro pareigas deleguojamas Edvinas Grikšas bei „Nemuno aušros“ į Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) vadovo poziciją siūlomas Andrius Palionis. Tiesa, kol kas dar neaišku, ar šioms dviem kandidatūroms bus pritarta.
Antradienį Seimas pritarė Ingos Ruginienės kandidatūrai į premjeres. Naujoji premjerė ne vėliau kaip per 15 dienų nuo jos paskyrimo turės pristatyti parlamentui sudarytą ir prezidento patvirtiną Ministrų kabinetą bei teiks parlamentui svarstyti Vyriausybės programą.
Vyriausybė gaus įgaliojimus veikti, kai Seimas posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma pritars jos programai.
