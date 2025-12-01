 
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Jonas Valančiūnas sulaukė netikėtos mergaitės dovanos: vaizdo įrašas plinta masiškai

2025-12-01 10:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Socialiniame tinkle „TikTok“ sparčiai plinta žaismingas vaizdo įrašas, kuriame tiktokerė Superfan Vivian netikėtai susitinka su NBA žaidėju Jonu Valančiūnu.

Socialiniame tinkle „TikTok“ sparčiai plinta žaismingas vaizdo įrašas, kuriame tiktokerė Superfan Vivian netikėtai susitinka su NBA žaidėju Jonu Valančiūnu.

2

„Denver Nuggets“ ekipai atstovaujantis lietuvis merginą nustebino savo reakcija ir greitai tapo interneto numylėtiniu.

Gavo dovaną

Vaizdo siužete Vivian prieina prie Jono Valančiūno, pasisveikina ir ištaria, kad turi jam Labubu žaislą. Krepšininkas ne iš karto patikėjo, kad žaisliukas – tikrai jam, ir dar perklausė: „Man?“ Vivian patvirtino ir paprašė Jono pasakyti, kokią spalvą jis gaus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Tai atidaryk man“, – šypsodamasis atsakė Valančiūnas.

Mergina atidarė pakuotę ir sušuko: „Oho, jis gavo žalią!“

Tuomet J. Valančiūnas paprašė, kad Vivian palaikytų Labubu pas save iki kito jų susitikimo ir gražintų, kai vėl jį pamatys. Mergina mielai sutiko – taip tarp jų užsimezgė smagus sandoris.

„Denver „Nuggets“ Jonas Valančiūnas ir aš sudarėme sandorį – ir dabar aš prižiūriu jo Labubu iki sausio!! Jis toks juokingas!!“ – rašoma Vivian įraše.

@superfanvivian Denver Nuggets’ Jonas Valanciunas and I made a deal - and now I’m babysitting his Labubu until January!! He’s so funny!! #denvernuggets #nba #jonas #jonasvalanciunas #labubu ♬ original sound - Superfan Vivian

Vaizdo įrašas sulaukė didelio susidomėjimo – jis jau turi beveik 8 tūkst. patiktukų ir daugiau nei 180 tūkst. peržiūrų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

