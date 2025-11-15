 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
2
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

Jonas Valančiūnas siunčia svarbią žinią: kreipiasi į Lietuvos jaunimą

2025-11-15 20:20 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-15 20:20

Šiandien, lapkričio 15-ąją, Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyksta visai šeimai skirta išskirtinė apdovanojimų ceremonija „Vaikų mylimiausi 2025“. Vaikai rinko ne tik mylimiausią dainininką, aktorių ar žaislą, bet ir mylimiausią sportininką. Juo tapo visame pasaulyje žinomas lietuvių krepšininkas Jonas Valančiūnas.

Šiandien, lapkričio 15-ąją, Klaipėdos „Švyturio“ arenoje vyksta visai šeimai skirta išskirtinė apdovanojimų ceremonija „Vaikų mylimiausi 2025“. Vaikai rinko ne tik mylimiausią dainininką, aktorių ar žaislą, bet ir mylimiausią sportininką. Juo tapo visame pasaulyje žinomas lietuvių krepšininkas Jonas Valančiūnas.

REKLAMA
2
REKLAMA
REKLAMA

Atsiėmęs svarbų apdovanojimą sportininkas neslėpė gerų emocijų bei išreiškė nuoširdžią padėką.

REKLAMA

„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos
(43 nuotr.)
(43 nuotr.)
FOTOGALERIJA. „Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos

Tarė padėkos žodį

Nors renginyje J. Valančiūnas dalyvauti negalėjo, žodį tarė iš ekrano. Vaizdo įraše jis sakė:

„Sveiki visi. Tikrai malonu, kad išrinkote mano vaikų atletu. Džiugu, kad galiu parodyti kelią ir motyvaciją jaunimui“, – kalbėjo jis su dėkingumu.

REKLAMA
REKLAMA

Primename, kad šį vakarą garsiausi Lietuvos tėvai su savo vaikais žengė rožiniu kilimu. Išvysti „Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“ akimirkas galite čia:

Į renginį susirinkę garsūs tėvai su savo atžalomis žavėjo spalvingais, puošniais įvaizdžiais bei spindėjo gera nuotaika.

 

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų