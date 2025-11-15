Jonas Valančiūnas siunčia svarbią žinią: kreipiasi į Lietuvos jaunimą

Atsiėmęs svarbų apdovanojimą sportininkas neslėpė gerų emocijų bei išreiškė nuoširdžią padėką.
„Vaikų mylimiausi 2025“ renginio akimirkos (43 nuotr.)
Tarė padėkos žodį
Nors renginyje J. Valančiūnas dalyvauti negalėjo, žodį tarė iš ekrano. Vaizdo įraše jis sakė:
„Sveiki visi. Tikrai malonu, kad išrinkote mano vaikų atletu. Džiugu, kad galiu parodyti kelią ir motyvaciją jaunimui“, – kalbėjo jis su dėkingumu.
Primename, kad šį vakarą garsiausi Lietuvos tėvai su savo vaikais žengė rožiniu kilimu. Išvysti „Vaikų mylimiausi 2025. Rožinis kilimas“ akimirkas galite čia:
Į renginį susirinkę garsūs tėvai su savo atžalomis žavėjo spalvingais, puošniais įvaizdžiais bei spindėjo gera nuotaika.
