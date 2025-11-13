Fantastika: Valančiūnas stebėjo fenomenalų Jokičiaus pasirodymą

Rungtynės apylygiai klostėsi du kėlinius, vėliau „Nuggets“ atitrūko ir tai padarė nepavejamai, nes antroje mačo dalyje dominavo.
J.Valančiūnas laiką išnaudojo produktyviai: per 11 minučių pelnė 8 taškus (3/3 dvit., 0/1 trit., 2/4 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko perdavimą, blokavo metimą, kartą klydo ir prasižengė.
Šou surengė N.Jokičius, kuris įmetė 55 taškus (5/6 trit.), atkovojo 12 kamuolių bei atliko 6 rezultatyvius perdavimus per 34 minutes. Tai jo šio sezono rezultatyvumo rekordas.
Vien per pirmą kėlinį jis rinko 25 taškus.
Denverio ekipai 19 taškų rinko Aaronas Gordonas, 15 – Jamalas Murray‘us, 12 – Timas Hardaway‘us, 6 – Christianas Braunas. Likę prisidėjo tik simboliškai.
„Clippers“ 23 taškus pelnė Jamesas Hardenas (8 atk. kam., 5 rez. perd.), 22 – Jordanas Milleris, 18 – Ivicas Zubacas (9 atk. kam.), 11 – Bogdanas Bogdanovičius (6 rez. perd.), 10 – Brookas Lopezas.
