Rezultatą į antrą planą nustūmęs Ulanovas: „Čia yra žymiai svarbiau už tai, kas įvyko aikštelėje“

Jis reiškė palaikymą vėl traumą patyrusiam Keenanui Evansui, kuris sužaidęs vos dvi minutes užbaigė savo sezoną – plyšo Achilo sausgyslė.
„Jokio skirtumo man šitos rungtynės, laimėjome ar pralaimėjome, noriu siųsti didžiulę meilę, linkėjimus sveikatos Keenanui. Sakė, trauma rimta, ten labai prastai, čia yra žymiai svarbiau už tai, kas įvyko aikštelėje. Norisi siųsti žmogui daug jėgų ir meilės.
Planavau po rungtynių su juo pasikalbėti, bet dabar tikrai nelįsiu, sunku įsivaizduoti, kas darosi jo galvoje. Žmonės išgyvena, kad kažkas laimėjo, pralaimėjo, bet čia yra didesnis gyvenimo iššūkis, į kurį reikia daugiau atkreipti dėmesį“, – sakė E.Ulanovas.
