  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Produktyviai žaidęs Valančiūnas prisidėjo prie „Nuggets“ pergalės prieš „Suns“

2025-11-30 08:40 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-30 08:40

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) užtikrintą pergalę pasiekė Jono Valančiūno atstovaujama Denverio „Nuggets“ (14/5) komanda.

J.Valančiūnas buvo naudingas (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) užtikrintą pergalę pasiekė Jono Valančiūno atstovaujama Denverio „Nuggets" (14/5) komanda.

0

Lietuvio klubas išvykoje 130:112 (30:25, 33:35, 33:25, 34:27) nugalėjo Fynikso „Suns“ (12/9) krepšininkus.

Po dviejų kėlinių Denverio klubo persvara dar siekė tik 3 taškus (63:60), tačiau iškart po pertraukos „Nuggets“ rengė spurtą ir didino pranašumą iki dviženklio – 96:85. Pirmosiomis ketvirtojo kėlinio minutėmis svečiai dar labiau atitrūko (110:89), tad likęs laikas jau tebuvo formalumas ir „Nuggets“ laimėjo užtikrintai – 130:112.

TAIP PAT SKAITYKITE:

J.Valančiūnas aikštėje praleido 15 minučių, įmetė 9 taškus (4/6 dvit., 1/1 baud.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo metimą, sykį suklydo ir 3 kartus prasižengė.

Nikola Jokičius buvo arti dar vieno trigubo dublio. Serbas per 31 minutę įmetė 26 taškus (5/5 dvit., 2/2 trit., 10/11 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 10 rezultatyvių perdavimų, 5 kartus suklydo ir sykį prasižengė.

Pergalę šventusi „Nuggets“ šiame mače pataikė net 22 tritaškius iš 38 bandymų – 58 proc.

Pralaimėjusių gretose jau rungtyniavo Graysonas Allenas, kuris dėl traumos buvo nežaidęs daugiau negu dvi savaites. Gynėjas per 26 minutes pelnė 10 taškų (4/11 metimai).

Denverio klubas atsitiesė po pralaimėjimo prieš „Spurs“, o Fynikso komandai tai buvo jau trečia nesėkmė per pastaruosius keturis mačus.

„Nuggets“: Nikola Jokičius 26 (9 atk. kam., 10 rez. per.), Jamalas Murray’us 24 (5/10 trit.), Timas Hardaway’us 23 (7/11 trit.), Spenceris Jonesas 16 (4/6 trit.), Peytonas Watsonas 11, Jonas Valančiūnas 9.

„Suns“: Dillonas Brooksas 27 (10/18 metimai), Devinas Bookeris 24 (7 rez. per.), Royce’as O’Neale’as 15 (6 atk. kam.), Collinas Gillespie 12 (4/8 trit.), Graysonas Allenas 10 (2/7 trit.).

