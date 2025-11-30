 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

Siakamo metimas paskutinėmis sekundėmis per Buzelio rankas lėmė „Pacers“ pergalę

2025-11-30 08:16 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-30 08:16

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) dramatišką pralaimėjimą patyrė Mato Buzelio atstovaujama Čikagos „Bulls“ (9/10) komanda.

P.Siakamas išplėšė pergalę (Scanpix nuotr.)

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) dramatišką pralaimėjimą patyrė Mato Buzelio atstovaujama Čikagos „Bulls“ (9/10) komanda.

0

Lietuvio klubas išvykoje 101:103 (27:26, 27:35, 26:25, 21:17) nusileido Indianos „Pacers“ (4/16) krepšininkams.

Ketvirtajame kėlinyje likus žaisti dvi minutes Nikola Vučevičius išvedė į priekį „Bulls“ (99:98), bet tuomet taškais pasižymėjo Pascalis Siakamas – 100:99. Komandos keliskart neužpuolė, o baudas metęs Andrew Nembhardas pataikė vieną – 101:99. Tiksliu dvitaškiu pasižymėjęs Tre Jonesas lygino rezultatą – 101:101. Indianos ekipa atakai turėjo 7,5 sekundės ir per jas sukūrė P.Siakamui, kuris, atakuodamas per lietuvio rankas, išplėšė šeimininkams pergalę – 103:101.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M.Buzelis aikštėje praleido 34 minutes, pelnė 8 taškus (1/4 dvit., 2/5 trit., 0/2 baud.), atkovojo 11 ir perėmė kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo 3 metimus ir 3 kartus suklydo.

Nugalėtojų gretose ryškus buvo pergalingą metimą realizavęs P.Siakamas, kuris per 36 minutes pelnė 24 taškus (10/19 dvit., 1/4 trit., 1/2 baud.), atkovojo 9 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus ir sykį suklydo.

Šiame mače Čikagos komanda vertėsi be vieno iš savo lyderių Cobi White’o, kuris nežaidė dėl dešinės blauzdos raumens patempimo.

Kitas rungtynes „Bulls“ žais pirmadienį prieš Orlando „Magic“, o „Pacers“ susitiks su Klivlando „Cavaliers“.

„Bulls“: Tre Jonesas (7/9 dvit.) ir Joshas Giddey (11 atk. kam., 7 rez. per.) po 17, Nikola Vučevičius 16 (8 atk. kam., 6 rez. per.), Ayo Dosunmu (3/6 trit.) ir Kevinas Huerteris (3/8 trit.) po 15, Matas Buzelis 8 (11 atk. kam.).

„Pacers“: Pascalis Siakamas 24 (9 atk. kam.), Bennedictas Mathurinas 19 (3/10 trit.), Jay’us Huffas (8 atk. kam.), Andrew Nembhardas (6 rez. per.) ir Isaiah Jacksonas (11 atk. kam.) po 14.

