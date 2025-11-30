Siakamo metimas paskutinėmis sekundėmis per Buzelio rankas lėmė „Pacers“ pergalę

Lietuvio klubas išvykoje 101:103 (27:26, 27:35, 26:25, 21:17) nusileido Indianos „Pacers“ (4/16) krepšininkams.
Ketvirtajame kėlinyje likus žaisti dvi minutes Nikola Vučevičius išvedė į priekį „Bulls“ (99:98), bet tuomet taškais pasižymėjo Pascalis Siakamas – 100:99. Komandos keliskart neužpuolė, o baudas metęs Andrew Nembhardas pataikė vieną – 101:99. Tiksliu dvitaškiu pasižymėjęs Tre Jonesas lygino rezultatą – 101:101. Indianos ekipa atakai turėjo 7,5 sekundės ir per jas sukūrė P.Siakamui, kuris, atakuodamas per lietuvio rankas, išplėšė šeimininkams pergalę – 103:101.
PASCAL SIAKAM GAME-WINNER 😱😱— NBA (@NBA) November 30, 2025
INDIANA WINS THEIR SECOND STRAIGHT. pic.twitter.com/fsvXYm0Bmd
M.Buzelis aikštėje praleido 34 minutes, pelnė 8 taškus (1/4 dvit., 2/5 trit., 0/2 baud.), atkovojo 11 ir perėmė kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, blokavo 3 metimus ir 3 kartus suklydo.
Nugalėtojų gretose ryškus buvo pergalingą metimą realizavęs P.Siakamas, kuris per 36 minutes pelnė 24 taškus (10/19 dvit., 1/4 trit., 1/2 baud.), atkovojo 9 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 metimus ir sykį suklydo.
Šiame mače Čikagos komanda vertėsi be vieno iš savo lyderių Cobi White’o, kuris nežaidė dėl dešinės blauzdos raumens patempimo.
Kitas rungtynes „Bulls“ žais pirmadienį prieš Orlando „Magic“, o „Pacers“ susitiks su Klivlando „Cavaliers“.
„Bulls“: Tre Jonesas (7/9 dvit.) ir Joshas Giddey (11 atk. kam., 7 rez. per.) po 17, Nikola Vučevičius 16 (8 atk. kam., 6 rez. per.), Ayo Dosunmu (3/6 trit.) ir Kevinas Huerteris (3/8 trit.) po 15, Matas Buzelis 8 (11 atk. kam.).
„Pacers“: Pascalis Siakamas 24 (9 atk. kam.), Bennedictas Mathurinas 19 (3/10 trit.), Jay’us Huffas (8 atk. kam.), Andrew Nembhardas (6 rez. per.) ir Isaiah Jacksonas (11 atk. kam.) po 14.
