„Tottenham“ po 13 metų pertraukos namuose nusileido „Fulham“

Namuose žaidę „Tottenham“ atstovai 1:2 nusileido kitai miesto komandai „Fulham“.
Dviem įvarčiams „Fulham“ prireikė vos 5 minučių ir 43 sekundžių. Iki šiol „Tottenham“ per tiek laiko niekuomet nebuvo praleidę dviejų tikslių varžovų smūgių.
Įvarčių autoriais tapo Kenny Tete`as ir Harry Wilsonas. Po pertraukos „Tottenham“ gretose pasižymėjo Mohammedas Kudusas, bet to bent taškui neužteko.
„Fulham“ klubas prieš „Tottenham“ išvykoje laimėjo pirmą kartą per 13 metų.
