 
Kalendorius
Lapkričio 30 d., sekmadienis
Vilnius +2°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Tottenham“ po 13 metų pertraukos namuose nusileido „Fulham“

2025-11-30 00:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-30 00:17

Londono „Tottenham Hotspur“ patyrė netikėtą pralaimėjimą „Premier“ lygoje.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Londono „Tottenham Hotspur“ patyrė netikėtą pralaimėjimą „Premier“ lygoje.

REKLAMA
0

Namuose žaidę „Tottenham“ atstovai 1:2 nusileido kitai miesto komandai „Fulham“.

Dviem įvarčiams „Fulham“ prireikė vos 5 minučių ir 43 sekundžių. Iki šiol „Tottenham“ per tiek laiko niekuomet nebuvo praleidę dviejų tikslių varžovų smūgių.

Įvarčių autoriais tapo Kenny Tete`as ir Harry Wilsonas. Po pertraukos „Tottenham“ gretose pasižymėjo Mohammedas Kudusas, bet to bent taškui neužteko.

„Fulham“ klubas prieš „Tottenham“ išvykoje laimėjo pirmą kartą per 13 metų.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia kasdien nauji testai – išbandykite savo žinias ir smagiai praleiskite laiką.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų