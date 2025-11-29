 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > NBA

NBA taurė: paskutinis lietuviškas klubas ir aiškios atkrintamųjų poros

2025-11-29 11:58 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-29 11:58

Nacionalinėje krepšinio asociacijoje (NBA) baigėsi pirmasis taurės etapas.

„Lakers“ sieks antrą kartą iškelti NBA taurę (Scanpix nuotr.)

0

Finišavus grupių etapui paaiškėjo aštuonios komandos, kurios tęs kovą dėl trofėjaus.

Pirmąsias vietas savo grupėse užėmė Toronto „Raptors“, Orlando „Magic“, Niujorko „Knicks“, Oklahomos „Thunder“, Los Andželo „Lakers“ ir San Antonijaus „Spurs“. Geriausiomis antrąsias vietas užėmusiomis komandomis tapo Fynikso „Suns“ ir Majamio „Heat“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Heat“ atstovaujantis Kasparas Jakučionis liko paskutiniu lietuviu šiame turnyre, nors ant NBA parketo įžaidėjui pasirodyti dar neteko.

Ketvirtfinalyje Majamio klubo laukia Floridos derbis prieš „Magic“.

NBA taurės ketvirtfinalių poros:

„Magic“ – „Heat“

„Raptors“ – „Knicks“

„Thunder“ – „Suns“

„Lakers“ – „Spurs“

Atkrintamosios vyks „vieno minuso“ sistema, gruodžio 9–10 dieną vyksiančiuose ketvirtfinaliuose šeimininkaus geriau grupėse pasirodžiusios ekipos, o pusfinaliai ir finalas gruodžio 13–16 dienomis numatyti Las Vegase.

NBA taurė rengiama trečią kartą, 2023 metais titulu pasidabino „Lakers“, pernai – Milvokio „Bucks“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
T.Herro sugrįžo sklandžiai (Scanpix nuotr.)
„Heat“ pratęsė pergalių seriją sugrįžus Herro
N.Powellas buvo itin rezultatyvus (Scanpix nuotr.)
Gynėjų vedami „Heat“ Filadelfijoje pratęsė pergalių seriją
K.Jakučionis vienas pirmųjų pasveikino mačą nulėmusį A.Wigginsą (Scanpix nuotr.)
„Heat“ iškovojo dramatišką pergalę pratęsime
N.Jovičius pasirodė galingai (Scanpix nuotr.)
Namie nepalaužiami „Heat“ į pergalę žengė žibant Jovičiui

