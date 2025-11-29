NBA taurė: paskutinis lietuviškas klubas ir aiškios atkrintamųjų poros

Finišavus grupių etapui paaiškėjo aštuonios komandos, kurios tęs kovą dėl trofėjaus.
Pirmąsias vietas savo grupėse užėmė Toronto „Raptors“, Orlando „Magic“, Niujorko „Knicks“, Oklahomos „Thunder“, Los Andželo „Lakers“ ir San Antonijaus „Spurs“. Geriausiomis antrąsias vietas užėmusiomis komandomis tapo Fynikso „Suns“ ir Majamio „Heat“.
„Heat“ atstovaujantis Kasparas Jakučionis liko paskutiniu lietuviu šiame turnyre, nors ant NBA parketo įžaidėjui pasirodyti dar neteko.
Ketvirtfinalyje Majamio klubo laukia Floridos derbis prieš „Magic“.
NBA taurės ketvirtfinalių poros:
„Magic“ – „Heat“
„Raptors“ – „Knicks“
„Thunder“ – „Suns“
„Lakers“ – „Spurs“
Atkrintamosios vyks „vieno minuso“ sistema, gruodžio 9–10 dieną vyksiančiuose ketvirtfinaliuose šeimininkaus geriau grupėse pasirodžiusios ekipos, o pusfinaliai ir finalas gruodžio 13–16 dienomis numatyti Las Vegase.
NBA taurė rengiama trečią kartą, 2023 metais titulu pasidabino „Lakers“, pernai – Milvokio „Bucks“.
