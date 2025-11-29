Pamatykite Mato Buzelio kovą NBA: Čikagos „Bulls“ susitiks su Indianos „Pacers“

Tiesioginę rungtynių transliaciją stebėkite 02.30 val., o pakartojimą – sekmadienį 11.30 val. per TV6.
Kaip seksis Matui Buzeliui?
Kaip teigia rungtynes komentuosiantis Giedrius Vaitkevičius, didžiausia šių rungtynių intriga lietuviams – kaip seksis M. Buzeliui.
„Kartą jau transliavome savaitgalį vykusias NBA rungtynes, kuriose jis žaidė. Tąkart lietuvis akistatoje su Orlando „Magic“ per 12 minučių pelnė tris taškus, pataikė vieną metimą iš penkių ir gavo šešias pražangas. Pastarosios tose rungtynėse ribojo Matą, tad dabar norėtųsi pamatyti tikrąjį krepšininko potencialą“, – sako jis.
Tiesa, dar visai neseniai užsienio žiniasklaidos buvo pasirodžiusi žinia, jog krepšininkas patyrė čiurnos traumą. Visgi, kaip teigia sporto komentatorius, Matas ir pats sakė, kad jog ji nėra rimta.
„Po traumos lietuvis rungtyniavo ir su Vašingtono „Wizards“, ir su Naujojo Orleano „Pelicans“. Pastarosiose rungtynėse M. Buzelis įkrovė ir per varžovą Trey Murphy. Tai rodo, kad trauma didelės įtakos lietuvio žaidimui nepadarė“, – sako G. Vaitkevičius.
Anot jo, Matas šį sezoną žaidžia gerokai daugiau nei praėjusį, pelno daugiau taškų ir atkovoja daugiau kamuolių, atlieka rezultatyvius perdavimus ir taikliau atakuoja iš visų distancijų.
„Džiugina tai, kad lietuvis tritaškius meta 36 procentų taiklumu, baudas – 86. Tai – gana solidūs skaičiai. Prieš M. Buzeliui atvykstant į NBA, ekspertai akcentavo, kad lietuvis turi įspūdingus fizinius duomenis, bet jam trūksta labiau užtikrinto metimo iš toli. Dabar Matas tritaškius meta gana dažnai, atakuoja 4,5 karto. Lietuvio pataikymas rodo, kad jis gali įmesti, o šiame sezone realizavo ir svarbių tritaškių“, – prideda G. Vaitkevičius.
Be Mato, NBA jau ne vienerius metus žaidžia ir Jonas Valančiūnas bei Domantas Sabonis. O neseniai prie lietuvių prisijungęs Kasparas Jakučionis iš „Heat“ perkeltas į dukterinę komandą.
Kaip teigia sporto komentatorius, tai rodo, jog Kasparui reikia žaidimo laiko. „Lietuvį pasirengimo cikle kamavo traumos. Gynėjas buvo susižeidęs klubą, o vėliau kirkšnį. Kasparui teko praleisti sezono pradžią, tad jam reikia vėl įgauti geresnę formą, gauti žaidimo praktikos.
Pagrindinėje „Heat“ komandoje iš karto įsitvirtinti sunku, juo labiau – po traumos, tad lietuvis minučių gauna antrinėje Majamio ekipoje. Tokie atvejai NBA lygoje natūralūs ir gana dažnai. Net gerokai labiau patyrę krepšininkai po traumų bando įsivažiuoti treniruodamiesi ir žaisdami su G lygos komandomis“, – teigia Giedrius.
