Vilkaviškio komanda – apie Stankevičiaus sugrįžimą: „Po Stepo treniruočių jis geros formos tiek fiziškai, tiek psichologiškai“

Vilkaviškio „Perlas Go“ komanda turnyrinėje NKL lentelėje įsitaisiusi septintoje pozicijoje. Tuo tarpu alytiškiai žengia paskutinėje, septynioliktoje pozicijoje. Vis dėlto pozityvo teikia tai, jog ketvirtadienį jiems pavyko nutraukti 8 nesėkmių atkarpą. Be to, komanda džiaugiasi ir naujai prisijungusiais žaidėjais.
„Nepaisant nesėkmingos sezono pradžios, su didžiąja dalimi varžovų kovojome iki pat rungtynių pabaigos – pritrūkdavo labai nedaug. Sugebėdavome sugrįžti į rungtynes net tuomet, kai varžovai būdavo susikrovę solidžius pranašumus. O pralaimėjimų prakeiksmą galbūt padės nutraukti naujai atvykę žaidėjai, elementariai nutraukdami kūnų trūkumo problemą, su kuria vargstame viso sezono metu. Ketvirtadienio vakarą jau pavyko – vienas papildomas žmogus tikrai pridėjo daugiau energijos aikštelėje“, – sako Alytaus ekipos gynėjas Augustinas Venckus.
Krepšininko teigimu, Nathanas Scottas Lietuvoje jau virš savaitės ir tikrai gerai integruojasi į komandą.
„Jis prideda tai, ko mums labai trūksta – atletiškumo, kovos dėl kamuolių po krepšiu, tai pat puolime atveria daugiau variantų. Dėl Ronaldo Degray dar sunku kažką pasakyti – jis tik antradienį atvyko į Lietuvą. Bet nė neabejoju, jog labai daug prisidės užkamšant skyles rotacijoje ir įnešant daugiau energijos komandai tiek treniruotėse, tiek rungtynėse“, – sako A. Venckus.
Nauji žaidėjai papildė ir Vilkaviškio komandą. Anot Ž. Skučo, ekipą labai nudžiugino Giedriaus Stankevičiaus prisijungimas. Į Vilkaviškio komandą krepšininkas šią savaitę grįžo iš Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) žaidžiančios Jonavos komandos.
„Jis čia – ne naujokas, ateina iš stipresnės lygos. Manau, po Stepo treniruočių, jis yra geros formos tiek fiziškai, tiek psichologiškai“, – sako jis, turėdamas omenyje Jonavos klubui vadovaujantį trenerį Steponą Babrauską.
Anot krepšininko, iki G. Stankevičiaus komandai labai trūko žmogaus 3-4 pozicijai: „Atsiradus kokiai traumelei ar išsibaudavus, per didelis krūvis krenta kitiems žaidėjams. Tai ypač jaučiasi žaidžiant prieš fiziškesnes komandas. Manau, kad dabar ketvirtajame kėlinyje galėsime žaisti panašiame fiziškumo lygyje, kaip ir pirmame.“
Tiesa, Ž. Skučo teigimu, pirmoje sezono pusėje komanda žaidžia ne prieš varžovus, o prieš pačius save.
„Gerai atlikus darbą, mes visada laimime rungtynes. Bandysime vis labiau gerinti komandinį darbą ir kovą už kiekvieną aikštelės centimetrą. Vyksta nuoseklus darbas, stengiantis pašalinti didelius komandos žaidimo kokybės šuolius ir kritimus. Žmonių kalba sakant, einame, uždominuojame ir laimingi važiuojame namo“, – sako jis.
Vilkaviškio „Perlas Go“ – Alytaus „Alytus“ – jau šį šeštadienį, 14 val. per TV6!
