 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis

Motiejūnas svariai prisidėjo prie „Crvena Zvezda“ pergalės prieš „Olympiacos“

2025-11-26 22:25 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-26 22:25

Eurolygoje Donato Motiejūno atstovaujama Belgrado „Crvena Zvezda“ (9/4) ekipa namie 91:80 (21:15, 16:23, 22:27, 32:15) palaužė Pirėjo „Olympiacos“ (8/5) pasipriešinimą.

D.Motiejūnas žaidė naudingai (Scanpix nuotr.)

Eurolygoje Donato Motiejūno atstovaujama Belgrado „Crvena Zvezda“ (9/4) ekipa namie 91:80 (21:15, 16:23, 22:27, 32:15) palaužė Pirėjo „Olympiacos“ (8/5) pasipriešinimą.

REKLAMA
0

Susitikimą geriau pradėjo Belgrado komanda, kuri po Jordano Nworos tritaškio pirmavo 8:2. Tiksliu tolimu metimu atsakė Aleksandras Vezenkovas (5:8). o po pirmojo kėlinio šeimininkai pirmavo 21:15.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nemažą dalį laiko ir antrajame ketvirtyje priekyje buvo Belgrado komanda, bet Tyleris Dorsey lygino rezultatą – 33:33. Į pertrauką minimalų pranašumą išsinešė jau OLY – 38:37.

REKLAMA
REKLAMA

A.Vezenkovo tritaškiai padėjo Pirėjo komandai atitrūkti antroje pusėje (59:48), tačiau po trijų kėlinių svečių pranašumas vis tik buvo vienženklis – 65:59.

REKLAMA

Lemiamo kėlinio metu Belgrado komanda rengė spurtą 13:0 ir po Devonte Grahamo tritaškio šeimininkai pirmavo 72:65. OLY atsitiesė (71:72), bet šeimininkai vėl didino atotrūkį – 82:77. C.Milleris-McIntyre’as traukė šeimininkus į priekį (86:77), o rungtynes šeimininkai laimėjo 91:80.

D.Motiejūnas per 16 minučių pelnė 8 taškus (1/2 dvit., 1/2 trit., 3/3 baud.), atkovojo 3 ir perėmė 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 3 pražangas ir surinko 14 naudingumo balų.

REKLAMA
REKLAMA

„Olympiacos“: Aleksandras Vezenkovas 29 (8 atk. kam.), Tyleris Dorsey 16 (4/8 trit.), Evanas Fournier 13 (3/9 trit.), Nikola Milutinovas 7 (6 atk. kam.).

„Crvena Zvezda“: Jordanas Nwora 23 (3/7 trit.), Semi Ojeleye 15 (3/3 trit.), Chima Moneke 11 (11 atk. kam.), Codi Milleris-McIntyre’as 10 (9 rez. per.), Devonte Grahamas 9 (3/5 trit.).

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų