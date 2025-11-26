Motiejūnas svariai prisidėjo prie „Crvena Zvezda“ pergalės prieš „Olympiacos“

Susitikimą geriau pradėjo Belgrado komanda, kuri po Jordano Nworos tritaškio pirmavo 8:2. Tiksliu tolimu metimu atsakė Aleksandras Vezenkovas (5:8). o po pirmojo kėlinio šeimininkai pirmavo 21:15.
Nemažą dalį laiko ir antrajame ketvirtyje priekyje buvo Belgrado komanda, bet Tyleris Dorsey lygino rezultatą – 33:33. Į pertrauką minimalų pranašumą išsinešė jau OLY – 38:37.
A.Vezenkovo tritaškiai padėjo Pirėjo komandai atitrūkti antroje pusėje (59:48), tačiau po trijų kėlinių svečių pranašumas vis tik buvo vienženklis – 65:59.
Lemiamo kėlinio metu Belgrado komanda rengė spurtą 13:0 ir po Devonte Grahamo tritaškio šeimininkai pirmavo 72:65. OLY atsitiesė (71:72), bet šeimininkai vėl didino atotrūkį – 82:77. C.Milleris-McIntyre’as traukė šeimininkus į priekį (86:77), o rungtynes šeimininkai laimėjo 91:80.
D.Motiejūnas per 16 minučių pelnė 8 taškus (1/2 dvit., 1/2 trit., 3/3 baud.), atkovojo 3 ir perėmė 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 3 pražangas ir surinko 14 naudingumo balų.
„Olympiacos“: Aleksandras Vezenkovas 29 (8 atk. kam.), Tyleris Dorsey 16 (4/8 trit.), Evanas Fournier 13 (3/9 trit.), Nikola Milutinovas 7 (6 atk. kam.).
„Crvena Zvezda“: Jordanas Nwora 23 (3/7 trit.), Semi Ojeleye 15 (3/3 trit.), Chima Moneke 11 (11 atk. kam.), Codi Milleris-McIntyre’as 10 (9 rez. per.), Devonte Grahamas 9 (3/5 trit.).
