„Barcelona“ keturioms savaitėms prarado Laprovittolą

Klubas pranešė, kad 35 metų 188 cm ūgio gynėjas patyrė dešinės šlaunies traumą ir be krepšinio turės praleisti apie keturias savaites.
Argentinietį pastaruoju metu persekioja traumos ir šiame sezone jis kol kas spėjo sužaisti tik 6 mačus Eurolygoje.
N.Laprovittola aikštėje praleidžia po 19 minučių, pelno 9,8 taško, atkovoja 0,7 kamuolio, atlieka 3,8 rezultatyvaus perdavimo ir renka 9,2 naudingumo balo.
