  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Barcelona“ keturioms savaitėms prarado Laprovittolą

2025-11-26 20:55 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-26 20:55

Barselonos „Barcelona" vėl kurį laiką turės verstis be vieno iš savo gynėjų Nicolaso Laprovittolos.

N.Laprovittola patyrė traumą (Scanpix nuotr.)

Barselonos „Barcelona“ vėl kurį laiką turės verstis be vieno iš savo gynėjų Nicolaso Laprovittolos.

0

Klubas pranešė, kad 35 metų 188 cm ūgio gynėjas patyrė dešinės šlaunies traumą ir be krepšinio turės praleisti apie keturias savaites.

Argentinietį pastaruoju metu persekioja traumos ir šiame sezone jis kol kas spėjo sužaisti tik 6 mačus Eurolygoje.

N.Laprovittola aikštėje praleidžia po 19 minučių, pelno 9,8 taško, atkovoja 0,7 kamuolio, atlieka 3,8 rezultatyvaus perdavimo ir renka 9,2 naudingumo balo.

