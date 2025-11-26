Titas Krapikas sugrįžo į vartus

Nors lietuvis praleido įvartį, jo atstovaujamas „Gubbio“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su Turino „Juventus“ U-23 komanda.
T. Krapikas šiose rungtynėse atrėmė vieną smūgį, o įvartį praleido jau per pridėtą rungtynių laiką iš baudos smūgio.
Tuo metu Italijos „Serie C“ lygos klubų „Coppa Italia“ turnyre puolėjas Edgaras Dubickas liko ant suolo, bet ir be lietuvio „Ternana“ klubas 3:1 nugalėjo „Giugliano“ klubo žaidėjus bei žengė į taurės ketvirtfinalį.
