  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Lietuva

Titas Krapikas sugrįžo į vartus

2025-11-26 21:55 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 21:55

Italijos „Serie C“ lygoje po pertraukos vėl į vartus stojo Titas Krapikas.

Titas Krapikas | Organizatorių nuotr.

0

Nors lietuvis praleido įvartį, jo atstovaujamas „Gubbio“ klubas namuose sužaidė lygiosiomis 1:1 su Turino „Juventus“ U-23 komanda.

T. Krapikas šiose rungtynėse atrėmė vieną smūgį, o įvartį praleido jau per pridėtą rungtynių laiką iš baudos smūgio.

Tuo metu Italijos „Serie C“ lygos klubų „Coppa Italia“ turnyre puolėjas Edgaras Dubickas liko ant suolo, bet ir be lietuvio „Ternana“ klubas 3:1 nugalėjo „Giugliano“ klubo žaidėjus bei žengė į taurės ketvirtfinalį.

