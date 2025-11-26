„Žalgirio“ vadovybė JAV stebės potencialius naujokus: „Dedame daug vilčių“

Nigelas Williamsas-Gossas, Dovydas Giedraitis ir Arnas Butkevičius yra iškritę iš rikiuotės ir nepadėjo komandai antradienio pergalingose rungtynėse su Vitorijos „Baskonia“.
Astos Žukaitės-Nalivaikienės paklaustas, kiek realu „Žalgiryje“ sulaukti papildymo, G. Navickas pakomentavo N. Williamso-Gosso situaciją: „Nigelas nežaidžia, nes per treniruotę pajautė kelio skausmus, darysime tolimesnius tyrimus.“
Vienas „Žalgirio“ vadovų nemano, jog vidurio puolėjai yra didžiausia problema sezono starte.
„Dėl vidurio puolėjų – norėčiau juos kiek apginti, nes prie mūsų gynybos sistemų ne tik vidurio puolėjas yra atsakingas už lanko saugojimą. Labai svarbu, kaip gynėjas dirba, kaip išlenda iš užtvarų ir kiek erdvės duoda puolėjui. Šioje vietoje turime pasitempti visi“, – sakė G. Navickas.
Jau gruodžio viduryje „Žalgirio“ vadovai vyks į JAV, kur vyks didžiulis G lygos turnyras. Jame klubai iš viso pasaulio dairysis potencialių naujokų.
„Į tą kelionę dedama daug vilčių, ten galima stebėti žaidėjus, įsirašyti juos į mūsų duomenų bazę, sekti toliau. Nebus taip, kad nuvažiuosim ir nupirksim. Nėra tai toks turgus, bet kad norime stebėti ir sekti rinką – tikrai taip, nes komandų daugėja, žaidėjų poreikis didėja ir mes norime rinką žinoti labai aiškiai“, – atskleidė sporto direktorius.
Laidos vedėja domėjosi ir apie „Žalgirio“ vidaus taisykles, pateikdama atsinaujinusio „Real“ pavyzdį. Karališkajame klube dabartinė tvarka – itin griežta.
„Pas mus gal nėra taip itin griežtai, norime, kad žaidėjai nejaustų įtampos, būtų kažkiek atsipalaidavę, bet ribos turi būti, taisykles jie turi žinoti, turi jų laikytis. Mes turime užtikrinti, kad jie žinotų klubo vertybes, dėl ko yra žaidžiama, kam klubas atstovauja ir daug kitų dalykų“, – dėstė G. Navickas.
„Mes visada labai daug dėmesio kreipiame į charakterius. Nedarome, kad būtų tik ramūs ir labai geri, reikia ir tų kipšiukų rūbinėje, bet reikia ir balanso. Galvojame apie tęstinumą, kas rūbinėje bus tas žodis, stuburas, kas tuos kipšiukus sudrausmins, kai ateis laikas“, – pridūrė vienas klubo vadovų.
A. Žukaitė-Nalivaikienė pasakojo istoriją iš pokalbio su N. Williamsu-Gossu, kuris prieš interviu pareiškė, kad turi ne daugiau nei 20 minučių, kitaip pavėluos į komandos pietus, o už tai gresia bauda.
„Vėlavimas tai, į ką žiūrime. Šį sezoną ir į LKL, ir į Eurolygos rungtynes vykstame vienodai apsirengę, gali būti nuobauda, jei žaidėjas ateis apsirengęs kitaip“, – atskleidė G. Navickas.
Tad ar komandos stiliaus ikona Sylvainas Francisco nėra sulaukęs baudos?
„Nesakysiu... Bet šilta“, – šyptelėjo G. Navickas.
