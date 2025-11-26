Pažymiai „Žalgirio“ žaidėjams: dar vienas dešimtukas ir trys neigiami įvertinimai

Tomo Masiulio auklėtiniai strigo pirmoje mačo pusėje, bet po pertraukos perėmė iniciatyvą, o galiausiai ketvirtajame kėlinyje nusilaužė rungtynes ir šventė pergalę.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų žalgiriečių pasirodymą šiame mače ir įvertino jį pažymiais.
#3 Sylvainas Francisco (30 min., 23 tšk., 3 atk. kam., 11 rez. per., 3 per. kam., 4 kld., 32 naud. bal.). Įvertinimas – 10.
Kartais net sunku suvokti, kokio lygio žaidėjas šiuo metu atstovauja Kauno ekipai. Prancūzas šiuo metu atrodo kaip vienas geriausių savo pozicijos žaidėjų lygoje, o neramina nebent tik tai, kad „Žalgiris“ vėl tampa stipriai priklausomas nuo šio gynėjo individualaus meistriškumo. Pirmoje mačo pusėje būtent S.Francisco palaikė gyvybę žalgiriečiams ir jo gero žaidimo dėka Kauno klubas į pertrauką išėjo ilsėtis atsilikdamas tik 5 taškais. Antroje pusėje S.Francisco vėl puikiai atakavo krepšį pats bei skirstė perdavimus komandos draugams. Jo greitis atrodė visiškai kitame lygyje. Gynyboje žalgirietis taip pat nesaugo savęs ir jo geras darbas rankomis leido perimti net tris kamuolius. Lyderystė ir aukščiausio lygio krepšinis – tokį pastaruoju metu matome S.Francisco.
#7 Mosesas Wrightas (16 min., 4 tšk., 3 atk. kam., 1 kld., 1 naud. bal.). Įvertinimas – 3.
Sezoną galingai pradėjęs amerikietis šiuo metu atrodo duobėje ir antroje pusėje „Žalgiris“ daugiausiai žaidė be šio centro. Pagrindinė to priežastis gynyba. M.Wrightas turėjo nemažai problemų tiek arčiau krepšio, tiek išsikeitęs su varžovų gynėjais perimetre. Kartais atrodo, kad aukštaūgiui tiesiog trūksta koncentracijos. Puolime jo indėlis taip pat nebuvo ženklus, tad rungtynes Kauno ekipa nusilaužinėjo su mobilesniu penketu.
#8 Ignas Brazdeikis (27 min., 13 tšk., 2 atk. kam., 1 per. kam., 14 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Šios rungtynės vėl buvo žingsnis į priekį I.Brazdeikiui. Pirmasis postūmis po blankios atkarpos buvo mačas Madride, o šįkart žalgirietis buvo dar solidesnis. Tai, kad I.Brazdeikis susimetė tolimus metimus, buvo svarbu, bet ir be jų puolėjas buvo naudingas komandai. Jeigu pirmoje pusėje tikrai ne viskas pavyko asmeninėje gynyboje, tai antroje mačo dalyje I.Brazdeikis buvo vienas iš tų, kuris išėjo gerokai agresyvesnis ir davė nemažai kontakto varžovams. Gerai žalgirietis atrodė ir žaisdamas su kamuoliu arčiau krepšio, tad drąsiai galima sakyti, jog jis buvo antras puolimo žmogus ekipoje.
#10 Ąžuolas Tubelis (30 min., 15 tšk., 7 atk. kam., 1 rez. per., 1 kld., 10 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Potencialiai Ą.Tubelis galėjo sužaisti fantastiškas rungtynes, jeigu būtų geriau išnaudojęs savąsias progas. Vien geresnė realizacija iš garantuotų situacijų jau būtų stipriai kilstelėjusi šio žaidėjo efektyvumą. Galiausiai puolėjas savo taškus surinko ketvirtajame kėlinyje tiek tranzicijoje, tiek pataikydamas iš trijų taškų zonos. Vis tik Ą.Tubelio žaidime šįkart svarbiausia buvo ne puolimas, o tai kad su jo susikeitimo gynyba Kauno komanda sugebėjo surakinti baskus ir būtent tuomet perlaužė rungtynes.
#12 Maodo Lo (21 min., 9 tšk., 6 atk. kam., 3 rez. per., 1 blk., 14 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Neblogai su savosiomis užduotimis šįkart susitvarkė ir M.Lo, kurio pastarųjų trejų rungtynių atkarpa nebuvo kokybiška. Vokiečiui galbūt ir stigo geresnio pataikymo, bet svarbiausia, jog pavyko išvengti klaidų. Varžovų agresyvus kamuolio spaudimas šįkart didesnės žalos nepadarė. Itin gerai M.Lo atrodė ir gindamasis prieš T.Luwawu-Cabarrot antroje mačo pusėje. Žalgirietis neleido varžovui kamuolio priimti patogiose situacijose ir puikiai nukirtinėjo jo judėjimus. Tai buvo itin svarbus Kauno komandos gynybos akcentas.
#14 Dustinas Sleva (11 min., 5 tšk., 3 atk. kam., 2 rez. per., 1 kld., 10 naud. bal.). Įvertinimas – 6.
Puolėjas nebuvo mačui pasiruošęs visu šimtu procentų, bet ėjo žaisti ir davė nemažai naudos. Kelis D.Slevos epizodai susikeitus gynyboje perimetre buvo vieni iš raktinių šiame mače. Puolime aukštaūgis sugebėjo sykį pataikyti iš trijų taškų zonos bei sužaisti užtikrintai arčiau krepšio. Puolėjo atkarpa buvo kokybiška ir tai buvo dar vienas žaidėjas, padėjęs bent minimaliai išplėsti susiaurėjusią rotaciją.
#15 Laurynas Birutis (4 min., 0 tšk., 1 atk. kam., 1 naud. bal.). Įvertinimas – 2.
Trumpa L.Biručio atkarpa, tačiau jos užteko, kad būtų įsitikinta, jog šiame mače jis tiesiog netinka. Varžovai iškart efektyviai atakavo centrą „2 prieš 2“ ir taip eliminavo žalgirietį iš rungtynių iki pat jų pabaigos. L.Biručio vaidmuo yra sumenkęs ir Kauno ekipos treneriams vis sunkiau surasti oponentų, prieš kuriuos aukštaūgis galėtų duoti daugiau naudos.
#17 Mantas Rubštavičius (4 min., 0 tšk., 1 atk. kam., -1 naud. bal.). Įvertinimas – 3.
Trumpa buvo ir M.Rubštavičiaus atkarpa, per kurią jis niekuo teigiamu išsiskirti nesuspėjo. Gynyboje žalgiriečiui sekėsi gana sunkiai, tad jis spėjo tik pora kartų prasižengti ir solidesnio vaidmens šiam mačui užsidirbti neįstengė.
#91 Deividas Sirvydis (20 min., 8 tšk., 3 atk. kam., 1 per. kam., 2 kld., 8 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Kauno ekipoje D.Sirvydis dažniau bando žaisti su kamuoliu, tačiau tai atrodo gana sunkiai. Šiai dienai atrodo, kad Eurolygos lygiu valdyti kamuolio D.Sirvydis neįstengia ir dažniausiai tokios atakos stringa. Puolime šįkart savo dalykus jis davė ir sugebėjo pataikyti pora tolimų metimų, bet gynyboje problemų buvo. Būtent dėl gynybos ketvirtajame kėlinyje D.Sirvydis greičiausiai ir nerungtyniavo.
#92 Edgaras Ulanovas (36 min., 5 tšk., 1 atk. kam., 2 rez. per., 1 per. kam., 1 blk., 2 naud. bal.). Įvertinimas – 4.
Net ir žaisdamas nekokybiškas rungtynes E.Ulanovas praleido daugiausiai minučių komandoje. Pirmieji kapitono bandymai žaisti su kamuoliu nebuvo sėkmingi, bandymas atakuoti krepšį iš toli taip pat buvo netaiklus, o ir gynyboje puolėjas net keliskart vėlavo paskui žaidėjus be kamuolio. Vaizdas taisėsi po pertraukos, kai E.Ulanovas sugebėjo užatakuoti T.Luwawu Cabarrot arčiau krepšio, o vėliau pataikyti ir iš toli. Tokia antroji pusė leido šiek tiek pasigerinti bendrą vaizdą, kuris iš pradžių tikrai atrodė itin slogiai. Kauno ekipa neturėjo A.Butkevičiaus, o veiksmingiausias buvo žaidimas žemu penketu, tad E.Ulanovas su savo fiziškumu gynyboje vis tiek savo vaidmenį suvaidinti turėjo.
