 
Kalendorius
Lapkričio 26 d., trečiadienis
Vilnius +1°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Man City“ pralaimėjo prieš „Bayer“, „Juventus“ išplėšė dramatišką pergalę, „Borussia“ pažemino „Villarreal“

2025-11-26 00:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-26 00:03

„Manchester City“ UEFA Čempionų lygos rungtynėse namuose 0:2 nusileido Lėverkuzeno „Bayer“ futbolininkams.

Erlingas Haalandas | Scanpix nuotr.

„Manchester City“ UEFA Čempionų lygos rungtynėse namuose 0:2 nusileido Lėverkuzeno „Bayer“ futbolininkams.

REKLAMA
0

Subyrėjusia varžovų gynyba pasinaudojęs Alejandro Grimaldo pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė „Bayer“ ekipą į priekį 1:0.

Patrikas Schickas antrojo kėlinio pradžioje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.

TAIP PAT SKAITYKITE:

A. Grimaldo pelnė savo 8-ąjį įvartį atstovaudamas „Bayer“ visuose turnyruose šiame sezone. Tai daugiausiai tarp visų klubo žaidėjų 2025/2026 m. sezone ir dvigubai daugiau nei praėjusiame sezone (4 per 48 rungtynes).

REKLAMA
REKLAMA

Turino „Juventus“ klubas išvykos rungtynėse paskutinėmis akimirkomis 3:2 įveikė „Bodo/Glimt“ futbolininkus.

REKLAMA

Ole Blombergas standartinės situacijos metu nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Bodo/Glimt“ į priekį 1:0.

Loisas Openda antrojo kėlinio pradžioje pirmasis atsidūrė prie atšokusio kamuolio ir pasiuntęs jį į vartus atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1. Netrukus Westonas McKennie tiksliu smūgiu galva jau persvėrė rezultatą „Juventus“ naudai 2:1.

REKLAMA
REKLAMA

Sondre Fetas rungtynių pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išlygino rezultatą 2:2.

Jonathanas Davidas per pridėtą rungtynių laiką pirmasis atsidūrė prie vartininko atremto kamuolio ir pasiuntęs jį į vartus išplėšė „Juventus“ dramatišką pergalę 3:2.

Tuo tarpu kitame susitikime Dortmundo „Borussia“ namuose 4:0 sutriuškino dešimtyje žaisti likusius „Villarreal“ futbolininkus. 

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Serhou Guirassy per pridėtą pirmojo kėlinio laiką puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Borussia“ į priekį 1:0.

S. Guirassy antrojo kėlinio pradžioje nepavyko realizuoti vienuolikos metrų baudinio, tačiau pastarasis pirmasis atsidūrė prie vartininko atremto kamuolio ir pasiuntęs jį į vartus padvigubino pranašumą 2:0. Tuo tarpu Juanas Foythas už pražangą buvo nubaustas raudona kortele.

REKLAMA

Netrukus Karimas Adeyemi sėkmingai perkėlė kamuolį per vartininką ir šio susitikimo rezultatas jau tapo triuškinamas 3:0. Fabio Silvai rungtynių pabaigoje nepavyko pasižymėti nuo vienuolikos metrų atžymos ir rezultatas išliko nepakitęs. Danielis Svenssonas per pridėtą rungtynių laiką taip pat pridėjo savo įvartį, o „Borussia“ šventė pergalę rezultatu 4:0.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų