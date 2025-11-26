„Man City“ pralaimėjo prieš „Bayer“, „Juventus“ išplėšė dramatišką pergalę, „Borussia“ pažemino „Villarreal“

Subyrėjusia varžovų gynyba pasinaudojęs Alejandro Grimaldo pasiuntė kamuolį į vartus ir išvedė „Bayer“ ekipą į priekį 1:0.
Patrikas Schickas antrojo kėlinio pradžioje puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir padvigubino svečių pranašumą 2:0.
A. Grimaldo pelnė savo 8-ąjį įvartį atstovaudamas „Bayer“ visuose turnyruose šiame sezone. Tai daugiausiai tarp visų klubo žaidėjų 2025/2026 m. sezone ir dvigubai daugiau nei praėjusiame sezone (4 per 48 rungtynes).
Turino „Juventus“ klubas išvykos rungtynėse paskutinėmis akimirkomis 3:2 įveikė „Bodo/Glimt“ futbolininkus.
Ole Blombergas standartinės situacijos metu nukreipė kamuolį į vartus ir išvedė „Bodo/Glimt“ į priekį 1:0.
Loisas Openda antrojo kėlinio pradžioje pirmasis atsidūrė prie atšokusio kamuolio ir pasiuntęs jį į vartus atstatė šioje dvikovoje pusiausvyrą 1:1. Netrukus Westonas McKennie tiksliu smūgiu galva jau persvėrė rezultatą „Juventus“ naudai 2:1.
Sondre Fetas rungtynių pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą vienuolikos metrų baudinį ir išlygino rezultatą 2:2.
Jonathanas Davidas per pridėtą rungtynių laiką pirmasis atsidūrė prie vartininko atremto kamuolio ir pasiuntęs jį į vartus išplėšė „Juventus“ dramatišką pergalę 3:2.
Tuo tarpu kitame susitikime Dortmundo „Borussia“ namuose 4:0 sutriuškino dešimtyje žaisti likusius „Villarreal“ futbolininkus.
Serhou Guirassy per pridėtą pirmojo kėlinio laiką puikiu smūgiu galva nuginklavo vartininką ir išvedė „Borussia“ į priekį 1:0.
S. Guirassy antrojo kėlinio pradžioje nepavyko realizuoti vienuolikos metrų baudinio, tačiau pastarasis pirmasis atsidūrė prie vartininko atremto kamuolio ir pasiuntęs jį į vartus padvigubino pranašumą 2:0. Tuo tarpu Juanas Foythas už pražangą buvo nubaustas raudona kortele.
Netrukus Karimas Adeyemi sėkmingai perkėlė kamuolį per vartininką ir šio susitikimo rezultatas jau tapo triuškinamas 3:0. Fabio Silvai rungtynių pabaigoje nepavyko pasižymėti nuo vienuolikos metrų atžymos ir rezultatas išliko nepakitęs. Danielis Svenssonas per pridėtą rungtynių laiką taip pat pridėjo savo įvartį, o „Borussia“ šventė pergalę rezultatu 4:0.
