TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

„Bayern“ siekia sušvelninti Diazui skirtą trejų rungtynių diskvalifikaciją

2025-11-23 13:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-23 13:17

Miuncheno „Bayern“ teiks apeliaciją dėl Luisui Diazui skirtos trejų rungtynių diskvalifikacijos po to, kai pastarasis buvo UEFA Čempionų lygos rungtynėse su Paryžiaus „Saint-Germain“ išvarytas iš aikštės dėl grubios pražangos prieš Achrafą Hakimi.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Miuncheno „Bayern“ teiks apeliaciją dėl Luisui Diazui skirtos trejų rungtynių diskvalifikacijos po to, kai pastarasis buvo UEFA Čempionų lygos rungtynėse su Paryžiaus „Saint-Germain“ išvarytas iš aikštės dėl grubios pražangos prieš Achrafą Hakimi.

0

„Paprašėme UEFA raštiško nuosprendžio pagrindimo, kad galėtume pateikti apeliaciją. Pažiūrėsime, ar pavyks sumažinti diskvalifikacijos terminą. Po UEFA laiško manėme, kad bus skirta tik vienerių rungtynių diskvalifikacija. Trejų rungtynių skyrimas mus nustebino lygiai taip pat kaip ir visus kitus.

Akivaizdu, kad tai buvo rimta pražanga, tačiau tai nebuvo smurtinis veiksmas, jis nebuvo nukreiptas į teisėją, po pražangos taip pat nebuvo jokių neleistinų veiksmų. Manome, kad neturėjo dėl to būti skirta trejų rungtynių diskvalifikacija, bet toks apeliacinis skundas būna patvirtintas retais atvejais“, – kalbėjo „Bayern“ generalinis direktorius Janas-Christianas Dreesenas.

L. Diazui skirtą bausmę taip pat pakomentavo „Bayern“ sporto direktorius Maxas Eberlas.

„Nesu toks naivus, kad sakyčiau, jog diskvalifikacija bus tik vienerios rungtynės. Jei sutrumpinsime ją iki dvejų, tai būtų fantastiška. Manau, kad trejos rungtynės yra labai griežta“, – teigė M. Eberlas.  

Priminsime, jog pagal dabartinę bausmę L. Diazas dėl diskvalifikacijos bus priverstas praleisti Čempionų lygos išvykos rungtynes su „Arsenal“ bei namų susitikimus su „Sporting CP“ ir „Union Sant-Gilloise“.

 

 

