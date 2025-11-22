Diazas diskvalifikuotas trejoms Čempionų lygos rungtynėms dėl pražangos prieš Hakimi

UEFA įvertino, jog L. Diazo veiksmas prieš varžovą buvo rimtas, grubus. Kolumbietis šiame susitikime pelnė dublį, tačiau pirmojo kėlinio pabaigoje buvo išvarytas iš aikštės.
L. Diazas dėl diskvalifikacijos bus priverstas praleisti „Bayern“ Čempionų lygos išvykos rungtynes su „Arsenal“ bei namų susitikimus su „Sporting CP“ ir „Union Sant-Gilloise“.
Šiuo metu „Bayern“ yra iškovojęs visas keturias pergales ir su 12 taškų rikiuojasi Čempionų lygos turnyrinės lentelės viršūnėje.
L. Diazas tapo vos antruoju žaidėju, pelniusiu dublį ir užsidirbusiu raudoną kortelę, Čempionų lygos rungtynėse. Iki šiol tai buvo padaręs tik Antoine‘as Griezmannas 2021 m. spalio mėn.
