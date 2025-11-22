 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Čempionų lyga

Diazas diskvalifikuotas trejoms Čempionų lygos rungtynėms dėl pražangos prieš Hakimi

2025-11-22 15:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-22 15:08

Luisas Diazas sulaukė trejų rungtynių diskvalifikacijos po to, kai UEFA Čempionų lygos rungtynėse su Paryžiaus „Saint-Germain“ užsidirbo raudoną kortelę už grubią pražangą prieš Achrafą Hakimi.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Luisas Diazas sulaukė trejų rungtynių diskvalifikacijos po to, kai UEFA Čempionų lygos rungtynėse su Paryžiaus „Saint-Germain“ užsidirbo raudoną kortelę už grubią pražangą prieš Achrafą Hakimi.

0

UEFA įvertino, jog L. Diazo veiksmas prieš varžovą buvo rimtas, grubus. Kolumbietis šiame susitikime pelnė dublį, tačiau pirmojo kėlinio pabaigoje buvo išvarytas iš aikštės.

L. Diazas dėl diskvalifikacijos bus priverstas praleisti „Bayern“ Čempionų lygos išvykos rungtynes su „Arsenal“ bei namų susitikimus su „Sporting CP“ ir „Union Sant-Gilloise“.

Šiuo metu „Bayern“ yra iškovojęs visas keturias pergales ir su 12 taškų rikiuojasi Čempionų lygos turnyrinės lentelės viršūnėje.

L. Diazas tapo vos antruoju žaidėju, pelniusiu dublį ir užsidirbusiu raudoną kortelę, Čempionų lygos rungtynėse. Iki šiol tai buvo padaręs tik Antoine‘as Griezmannas 2021 m. spalio mėn.

