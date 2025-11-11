 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

Europos futbolo grandai medžioja „Herthos BSC“ 16-metį Kennetą Eichhorną

2025-11-11 13:08 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-11 13:08

„Herthos BSC“ 16-metis talentas Kennetas Eichhornas pritraukė didžiausių Europos klubų dėmesį.

Kennetas Eichhornas | Scanpix nuotr.

0

Pagal naujausią informaciją, „Bayern“, „RB Leipzig“, „Borussia“, „Eintracht“ ir „Bayer“ aktyviai siekia prisivilioti šį jaunuolį. Be jų, Ispanijos grandai Madrido „Real“ ir „Barcelona“, Prancūzijos PSG bei Anglijos „Manchester United“ ir „Liverpool“ stebi R. Eichhorno pažangą ir taip pat yra pasirengę pasiūlyti kontraktą.

Šiuo metu R. Eichhornas turi išpirkos sąlygą kontrakte, siekiančią 12 mln. eurų. Vokietijos antroje lygoje jis debiutavo šį sezoną ir jau spėjo įrodyti savo vertę per devynerias sužaistas rungtynes. Jo žaidimo stilius ir sugebėjimas matyti aikštės vaizdą primena buvusio Vokietijos rinktinės žvaigždės Toni Kroos žaidimą, o jaunimo treneriai rekomenduoja jam išlikti „Herthos“ klube bent dar porą metų, kad galėtų toliau tobulėti.

Klubo treneris Stefanas Leitlas atskleidė, kad mato didelį potencialą R. Eichhorne ir tikisi, kad jis taps žaidėju, į kurį bus galima atsisukti svarbiomis akimirkomis. Tačiau su tokiais pasiūlymais iš tiek daug aukšto lygio klubų, „Herthos BSC“ vadovai nežada ilgai išlaikyti futbolininko, jei atsiras galimybė gauti solidžią finansinę kompensaciją.

