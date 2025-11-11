Europos futbolo grandai medžioja „Herthos BSC“ 16-metį Kennetą Eichhorną

Pagal naujausią informaciją, „Bayern“, „RB Leipzig“, „Borussia“, „Eintracht“ ir „Bayer“ aktyviai siekia prisivilioti šį jaunuolį. Be jų, Ispanijos grandai Madrido „Real“ ir „Barcelona“, Prancūzijos PSG bei Anglijos „Manchester United“ ir „Liverpool“ stebi R. Eichhorno pažangą ir taip pat yra pasirengę pasiūlyti kontraktą.
Šiuo metu R. Eichhornas turi išpirkos sąlygą kontrakte, siekiančią 12 mln. eurų. Vokietijos antroje lygoje jis debiutavo šį sezoną ir jau spėjo įrodyti savo vertę per devynerias sužaistas rungtynes. Jo žaidimo stilius ir sugebėjimas matyti aikštės vaizdą primena buvusio Vokietijos rinktinės žvaigždės Toni Kroos žaidimą, o jaunimo treneriai rekomenduoja jam išlikti „Herthos“ klube bent dar porą metų, kad galėtų toliau tobulėti.
Klubo treneris Stefanas Leitlas atskleidė, kad mato didelį potencialą R. Eichhorne ir tikisi, kad jis taps žaidėju, į kurį bus galima atsisukti svarbiomis akimirkomis. Tačiau su tokiais pasiūlymais iš tiek daug aukšto lygio klubų, „Herthos BSC“ vadovai nežada ilgai išlaikyti futbolininko, jei atsiras galimybė gauti solidžią finansinę kompensaciją.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!