„Bayer“ sumindė „Heidenheim“, „Borussia“ paskutinę minutę prarado pergalę prieš „Hamburger“

Įspūdingą pergalę šventė Lėverkuzeno „Bayer“. Jie namuose net 6:0 sutriuškino „Heidenheim“.
Šiose rungtynėse nugalėtojams po du įvarčius pelnė Patrickas Schickas ir Ibrahimas Maza, o po vieną pridėjo Ernestas Poku ir Jonas Hofmannas.
Kur kas prasčiau dvikova susiklostė Dortmundo „Borussia“ komandai. Ji po vėlyvo oponentų įvarčio akistatą su „Hamburger“ baigė 1:1.
Šiose rungtynėse ilgai teko laukti pirmojo įvarčio, o jį 64-ąją minutę pelnė ir į priekį „Borussia“ išvedė Carney Chukwuemeka. Visgi, jau septintąją pridėto laiko minutę Ransfordas Konigsdorfferis dvikovą užbaigė įvarčiu lėmusiu lygiąsias.
Po 10 turų „Borussia“ turi 21 tašką ir žengia trečia, o tašku mažiau surinkęs „Bayer“ rikiuojasi viena pozicija žemiau.
