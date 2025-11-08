 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

„Bayer“ sumindė „Heidenheim“, „Borussia“ paskutinę minutę prarado pergalę prieš „Hamburger“

2025-11-08 19:56 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-08 19:56

Vokietijos čempionate – skirtingi vienų iš lygos favoritų pasirodymai.

Ibrahimas Maza | Scanpix nuotr.

0

Įspūdingą pergalę šventė Lėverkuzeno „Bayer“. Jie namuose net 6:0 sutriuškino „Heidenheim“.

Šiose rungtynėse nugalėtojams po du įvarčius pelnė Patrickas Schickas ir Ibrahimas Maza, o po vieną pridėjo Ernestas Poku ir Jonas Hofmannas.

Kur kas prasčiau dvikova susiklostė Dortmundo „Borussia“ komandai. Ji po vėlyvo oponentų įvarčio akistatą su „Hamburger“ baigė 1:1.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Šiose rungtynėse ilgai teko laukti pirmojo įvarčio, o jį 64-ąją minutę pelnė ir į priekį „Borussia“ išvedė Carney Chukwuemeka. Visgi, jau septintąją pridėto laiko minutę Ransfordas Konigsdorfferis dvikovą užbaigė įvarčiu lėmusiu lygiąsias.

Po 10 turų „Borussia“ turi 21 tašką ir žengia trečia, o tašku mažiau surinkęs „Bayer“ rikiuojasi viena pozicija žemiau.

