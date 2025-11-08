 
  tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

„Bayern“ 16 pergalių seriją nutraukė lygiosios su „Union“

2025-11-08 18:34 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-08 18:34

Nutrūko įspūdinga Miuncheno „Bayern“ pergalių serija.

Harry Kane`as | Scanpix nuotr.

Nutrūko įspūdinga Miuncheno „Bayern“ pergalių serija.

0

Vincento Kompany auklėtiniai pirmą kartą šiame sezone aikštę paliko be trijų taškų. Jie išvykoje 2:2 pabaigė rungtynes su Berlyno „Union“ ir taip nutrūko jų 16 iš eilės pergalių serija.

Pirmajame kėlinyje „Union“ į priekį išvedė Danilho Doekhi, bet Luisas Diazas rezultatą lygino. Visgi, įsiveržti į priekį „Bayern“ nepavyko, o labai nedaug trūko, jog Miuncheno atstovai apskritai būtų pralaimėję.

D. Doekhi dublis buvo priartinęs Berlyno klubą prie pergalės, bet jau trečią pridėto laiko minutę Harry Kane`as smūgiu galva išlygino rezultatą ir neleido varžovams iškovoti pergalės.

28 taškus po 10 turų savo sąskaitoje turintys „Bayern“ atstovai ir toliau užtikrintai pirmauja „Bundesliga“ pirmenybėse.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

