„Bayern“ nukovė „Bayer“ ir tęsia nepralaimėtų rungtynių seriją „Bundesliga“ čempionate

Miuncheno „Bayern“ klubas namuose nepaliko jokių vilčių Lėverkuzeno „Bayer“ komandai. Rungtynės baigėsi Vincento Kompany auklėtinių pergale 3:0.
Šiose rungtynėse „Bayern“ dvikovą pradėjo be didžiausios savo žvaigždės Harry Kane`o. Anglas į aikštę buvo mestas tik sužaidus valandai, bet nepaisant to, savo pranašumą „Bayern“ susikūrė dar pirmajame kėlinyje.
Serge`as Gnabry, Nicolasas Jacksonas bei kamuolį į savo vartus pasiuntęs Loicas Baldelabiausiai prisidėjo prie to, kad jau po 45 minučių švieslentėje degtų skaičiai 3:0.
Po 9 turų „Bayern“ išlaiko tobulą rezultatą ir savo sąskaitoje turi 27 taškus. „Bayer“ yra surinkusi 17 taškų bei žengia penkta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!