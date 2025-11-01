 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Vokietijos Bundesliga

„Bayern“ nukovė „Bayer“ ir tęsia nepralaimėtų rungtynių seriją „Bundesliga“ čempionate

2025-11-01 21:53 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 21:53

Vokietijos „Bundesliga“ pirmenybėse įvyko pastarųjų dviejų sezono čempionų akistata.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Vokietijos „Bundesliga“ pirmenybėse įvyko pastarųjų dviejų sezono čempionų akistata.

REKLAMA
0

Miuncheno „Bayern“ klubas namuose nepaliko jokių vilčių Lėverkuzeno „Bayer“ komandai. Rungtynės baigėsi Vincento Kompany auklėtinių pergale 3:0.

Šiose rungtynėse „Bayern“ dvikovą pradėjo be didžiausios savo žvaigždės Harry Kane`o. Anglas į aikštę buvo mestas tik sužaidus valandai, bet nepaisant to, savo pranašumą „Bayern“ susikūrė dar pirmajame kėlinyje.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Serge`as Gnabry, Nicolasas Jacksonas bei kamuolį į savo vartus pasiuntęs Loicas Baldelabiausiai prisidėjo prie to, kad jau po 45 minučių švieslentėje degtų skaičiai 3:0.

Po 9 turų „Bayern“ išlaiko tobulą rezultatą ir savo sąskaitoje turi 27 taškus. „Bayer“ yra surinkusi 17 taškų bei žengia penkta.  

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų