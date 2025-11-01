 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Chelsea“ po atkaklios kovos iškovojo pergalę Londono derbyje prieš „Tottenham Hotspur“

2025-11-01 21:35 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 21:35

Anglijos „Premier“ lygoje įvyko intriguojančios rungtynės.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Anglijos „Premier" lygoje įvyko intriguojančios rungtynės.

0

Londono derbyje pečius surėmė „Tottenham Hotspur“ ir „Chelsea“ klubai. Pergalę 1:0 iš oponentų tvirtovės pavyko parsiveržti „Chelsea“ komandai.

Jau dvikovos pradžioje „Tottenham“ buvo priversti keisti savo planus. Dėl įtariamo smegenų sutrenkimo aikštę turėjo palikti Lucasas Bergvallas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visų rungtynių metu šeimininkams didesnio pavojaus surengti prie varžovų vartų taip ir nepavyko, o pergalingu tapo Joao Pedro įvartis. „Chelsea“ atstovas pasinaudojo tuo, jog oponentai prarado kamuolį netoli savo vartų ir pasiuntė jį į vartus.

Nors vėliau „Chelsea“ turėjo ne vieną galimybę padvigubinti pranašumą, jei jų neišnaudojo ir džiaugėsi minimalia pergale.

Po šių rungtynių abu klubai susilygino taškais ir turi po 17 taškų bei lygoje dalinasi 3-6 vietomis.

