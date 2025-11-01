„Chelsea“ po atkaklios kovos iškovojo pergalę Londono derbyje prieš „Tottenham Hotspur“

Londono derbyje pečius surėmė „Tottenham Hotspur“ ir „Chelsea“ klubai. Pergalę 1:0 iš oponentų tvirtovės pavyko parsiveržti „Chelsea“ komandai.
Jau dvikovos pradžioje „Tottenham“ buvo priversti keisti savo planus. Dėl įtariamo smegenų sutrenkimo aikštę turėjo palikti Lucasas Bergvallas.
Visų rungtynių metu šeimininkams didesnio pavojaus surengti prie varžovų vartų taip ir nepavyko, o pergalingu tapo Joao Pedro įvartis. „Chelsea“ atstovas pasinaudojo tuo, jog oponentai prarado kamuolį netoli savo vartų ir pasiuntė jį į vartus.
Nors vėliau „Chelsea“ turėjo ne vieną galimybę padvigubinti pranašumą, jei jų neišnaudojo ir džiaugėsi minimalia pergale.
Po šių rungtynių abu klubai susilygino taškais ir turi po 17 taškų bei lygoje dalinasi 3-6 vietomis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!