Normanto atstovaujama „Surne“ po dramatiškos kovos nusileido būsimiems „Neptūno“ varžovams

Likus 40 sekundžių Darrunas Hillardas išvedė į priekį „Surne“ (77:76), tačiau tuomet svarbų dvitaškį realizavo Hugo Benitezas – 78:77. Bilbao ekipa neužpuolė, Louisas Olinde pataikė vieną baudą iš dviejų (79:77), o Haraldo Frey’aus tritaškis paskutinėmis sekundėmis nebuvo tikslus.
M.Normantas per 15 minučių pelnė 8 taškus (0/3 dvit., 2/5 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 ir perėmė po 2 kamuolius, blokavo metimą, po 2 kartus suklydo ir pažeidė taisykles bei surinko 4 naudingumo balus.
Nugalėtojams H.Benitezas pelnė 18 taškų (6 rez. per.), pralaimėjusiems D.Hillardas surinko 18 (2/9 trit.).
Trečiadienį Manresos klubas viešės Klaipėdoje, kur žais Europos taurės rungtynes prieš „Neptūną“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!