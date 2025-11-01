 
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Normanto atstovaujama „Surne“ po dramatiškos kovos nusileido būsimiems „Neptūno“ varžovams

2025-11-01 21:26 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-01 21:26

Pralaimėjimą Ispanijos čempionate patyrė Margirio Normanto atstovaujama Bilbao „Surne“ (2/3) ekipa, kuri išvykoje 77:79 (19:16, 11:23, 30:19, 17:21) nusileido Manresos BAXI (2/3) krepšininkams.

M.Normantas pelnė 8 taškus

Pralaimėjimą Ispanijos čempionate patyrė Margirio Normanto atstovaujama Bilbao „Surne“ (2/3) ekipa, kuri išvykoje 77:79 (19:16, 11:23, 30:19, 17:21) nusileido Manresos BAXI (2/3) krepšininkams.

0

Likus 40 sekundžių Darrunas Hillardas išvedė į priekį „Surne“ (77:76), tačiau tuomet svarbų dvitaškį realizavo Hugo Benitezas – 78:77. Bilbao ekipa neužpuolė, Louisas Olinde pataikė vieną baudą iš dviejų (79:77), o Haraldo Frey’aus tritaškis paskutinėmis sekundėmis nebuvo tikslus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M.Normantas per 15 minučių pelnė 8 taškus (0/3 dvit., 2/5 trit., 2/2 baud.), atkovojo 2 ir perėmė po 2 kamuolius, blokavo metimą, po 2 kartus suklydo ir pažeidė taisykles bei surinko 4 naudingumo balus.

Nugalėtojams H.Benitezas pelnė 18 taškų (6 rez. per.), pralaimėjusiems D.Hillardas surinko 18 (2/9 trit.).

Trečiadienį Manresos klubas viešės Klaipėdoje, kur žais Europos taurės rungtynes prieš „Neptūną“.

