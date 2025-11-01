Bendžius spindi: pelnė 25 taškus ir nukalė pergalę prieš buvusį savo klubą

Prieš buvusį savo klubą žaidęs E.Bendžius per 29 minutes pelnė 25 taškus (4/4 dvit., 5/8 trit., 2/2 baud.), atkovojo 7 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, sykį suklydo, išprovokavo 2 pražangas, sykį pažeidė taisykles ir surinko 35 naudingumo balus.
L.Beliauskas pralaimėjusiems per 17 minučių pelnė 5 taškus (1/2 dvit., 1/5 trit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo pražangą, sykį pažeidė taisykles ir surinko 3 naudingumo balus.
Udinės komandai Mirza Alibegovičius įmetė 16 taškų (4/8 trit.), Sasario klubui Luca Vincini surinko 16 (5/7 dvit.).
