Bendžius spindi: pelnė 25 taškus ir nukalė pergalę prieš buvusį savo klubą

2025-11-01 21:14 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-01 21:14

Eimanto Bendžiaus atstovaujama Udinės „Apu“ (1/4) ekipa išvykoje 88:70 (25:17, 16:21, 27:13, 20:19) nugalėjo Sasario „Dinamo“ (0/5) komandą, kurios garbę gina Laurynas Beliauskas.

E.Bendžius buvo nesulaikomas

0

Prieš buvusį savo klubą žaidęs E.Bendžius per 29 minutes pelnė 25 taškus (4/4 dvit., 5/8 trit., 2/2 baud.), atkovojo 7 ir perėmė 2 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus, sykį suklydo, išprovokavo 2 pražangas, sykį pažeidė taisykles ir surinko 35 naudingumo balus.

TAIP PAT SKAITYKITE:

L.Beliauskas pralaimėjusiems per 17 minučių pelnė 5 taškus (1/2 dvit., 1/5 trit.), atkovojo 2 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo pražangą, sykį pažeidė taisykles ir surinko 3 naudingumo balus.

Udinės komandai Mirza Alibegovičius įmetė 16 taškų (4/8 trit.), Sasario klubui Luca Vincini surinko 16 (5/7 dvit.).

