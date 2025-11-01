Lietuvių akistata Salonikų derbyje: Dimšos PAOK nugalėjo Kulbokos „Aris“

Tomo Dimšos atstovaujama PAOK (4/1) ekipa 78:73 (14:13, 27:20, 19:23, 18:17) pranoko „Aris“ (1/4) ekipą, kurios garbę gina Arnoldas Kulboka.
Nugalėtojams T.Dimša per 25 minutes įmetė 5 taškus (1/2 dvit., 1/6 trit.), atkovojo 4 ir perėmė kamuolį, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, 3 sykius pažeidė taisykles ir surinko 2 naudingumo balus.
Pralaimėjusiems A.Kulboka per 24 minutes pelnė 2 taškus (1/2 dvit., 0/4 trit.), atkovojo kamuolį, sykį suklydo ir mačą baigė su -3 naudingumo balais.
Rezultatyviausias PAOK gretose buvo Kaelinas Jakcsonas, kuris pelė 24 taškus (10/18 metimai), „Aris“ komandoje išsiskyrė Bryce’as Jonesas, įmetę 18 (6 rez. per.).
