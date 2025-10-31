Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

„Tofaš“ su Blaževičiumi skaudžiai pralaimėjo Turkijos lygos naujokams

2025-10-31 19:50 / šaltinis: krepsinis.net
2025-10-31 19:50

Pralaimėjimą Turkijos čempionate patyrė Mareko Blaževičiaus atstovaujama Bursos „Tofaš“ (3/3) ekipa.

M.Blaževičius buvo rezultatyvus

Pralaimėjimą Turkijos čempionate patyrė Mareko Blaževičiaus atstovaujama Bursos „Tofaš“ (3/3) ekipa.

REKLAMA
0

Lietuvio klubas išvykoje 70:92 (18:19, 15:20, 18:26, 19:27) nusileido Stambulo „Esenler Erokspor“ (3/3) krepšininkams.

Stambulo klubas įkurtas vos 2022 metais ir stipriausioje Turkijos lygoje debiutuoja šiame sezone.

M.Blaževičius per 24 minutes pelnė 11 taškų (5/9 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 3 pražangas, sykį suklydo, 3 kartus pažeidė taisykles ir surinko 12 naudingumo balų.

Nugalėtojams Jordonas Crawfordas įmetė 15 taškų (9 rez. per.), Tre'shawnas Thurmanas surinko 13 (4/7 metimai), Langstonas Galloway’us pridėjo 12 (4/13 metimai).

Pralaimėjusiems Warrenas Kiddas (8 atk. kam.) ir Alexas Perezas pelnė po 11 taškų.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų