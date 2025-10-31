„Tofaš“ su Blaževičiumi skaudžiai pralaimėjo Turkijos lygos naujokams

Lietuvio klubas išvykoje 70:92 (18:19, 15:20, 18:26, 19:27) nusileido Stambulo „Esenler Erokspor“ (3/3) krepšininkams.
Stambulo klubas įkurtas vos 2022 metais ir stipriausioje Turkijos lygoje debiutuoja šiame sezone.
M.Blaževičius per 24 minutes pelnė 11 taškų (5/9 dvit., 1/2 baud.), atkovojo 4 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 3 pražangas, sykį suklydo, 3 kartus pažeidė taisykles ir surinko 12 naudingumo balų.
Nugalėtojams Jordonas Crawfordas įmetė 15 taškų (9 rez. per.), Tre'shawnas Thurmanas surinko 13 (4/7 metimai), Langstonas Galloway’us pridėjo 12 (4/13 metimai).
Pralaimėjusiems Warrenas Kiddas (8 atk. kam.) ir Alexas Perezas pelnė po 11 taškų.
