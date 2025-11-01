 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

AEK su Kuzminsku ir Lekavičiumi patyrė pirmą nesėkmę Graikijos lygoje

2025-11-01 18:02 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-01 18:02

Graikijos lygoje pirmąjį pralaimėjimą patyrė Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovajama Atėnų AEK (4/1) ekipa.

L.Lekavičius pelnė 9 taškus (FIBA Europe nuotr.)

Graikijos lygoje pirmąjį pralaimėjimą patyrė Mindaugo Kuzminsko ir Luko Lekavičiaus atstovajama Atėnų AEK (4/1) ekipa.

REKLAMA
0

Lietuvių klubas 66:79 (19:23, 21:20, 14:14, 12:22) nusileido Atėnų „Peristeri“ (3/1) krepšininkams.

L.Lekavičius per 23 minutes pelnė 9 taškus (3/5 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, sykį suklydo, 2 kartus prasižengė ir surinko 11 naudingumo balų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

M.Kuzminskas aikštėje praleido 23 minutes, įmetė 11 taškų (2/3 dvit., 1/4 trit., 4/4 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 4 pražangas, po 3 kartus suklydo ir pažeidė taisykles bei surinko 10 naudingumo balų.

Nugalėtojams Ty Nicholsas pelnė 21 tašką (1/7 trit., 5 rez. per.), Jacobas Tubbergenas surinko 13 (9 atk. kam.).

AEK ekipai Frankas Bartley įmetė 11 taškų (3/12 metimai), Dimitris Flionis pridėjo 9 (4/5 dvit.).

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
M.Kuzminskas pelnė 4 taškus (FIBA nuotr.)
AEK su Kuzminsku ir Lekavičiumi iškovojo trečiąją pergalę Graikijos lygoje
M.Kuzminskas buvo ryškus (FIBA nuotr.)
M.Kuzminskas ir L.Lekavičius vėl spindi: AEK FIBA Čempionų lygoje užtikrintai įveikė Vengrijos klubą
M.Kuzminskas buvo rezultatyvesnis už L.Lekavičių (FIBA nuotr.)
AEK lietuviai skirtingai prisidėjo prie pergalės Rygoje (2)
M.Kuzminskas buvo rezultatyvus (FIBA Europe nuotr.)
Lietuviai svariai prisidėjo prie nelengvos AEK pergalės (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų