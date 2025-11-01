AEK su Kuzminsku ir Lekavičiumi patyrė pirmą nesėkmę Graikijos lygoje

Lietuvių klubas 66:79 (19:23, 21:20, 14:14, 12:22) nusileido Atėnų „Peristeri“ (3/1) krepšininkams.
L.Lekavičius per 23 minutes pelnė 9 taškus (3/5 dvit., 1/2 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, sykį suklydo, 2 kartus prasižengė ir surinko 11 naudingumo balų.
M.Kuzminskas aikštėje praleido 23 minutes, įmetė 11 taškų (2/3 dvit., 1/4 trit., 4/4 baud.), atkovojo 5 kamuolius, atliko rezultatyvų perdavimą, išprovokavo 4 pražangas, po 3 kartus suklydo ir pažeidė taisykles bei surinko 10 naudingumo balų.
Nugalėtojams Ty Nicholsas pelnė 21 tašką (1/7 trit., 5 rez. per.), Jacobas Tubbergenas surinko 13 (9 atk. kam.).
AEK ekipai Frankas Bartley įmetė 11 taškų (3/12 metimai), Dimitris Flionis pridėjo 9 (4/5 dvit.).
