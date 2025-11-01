PSG paskutinėmis minutėmis palaužė „Nice“ ir išsaugojo lyderio poziciją Prancūzijoje

Ilgą laiką pasižymėti nesugebėję Paryžiaus atstovai tik pačioje susitikimo pabaigoje pralaužė oponentų gynybą ir 1:0 nugalėjo „Nice“.
Nors PSG iš viso atliko net 28 smūgius, didžiąją rungtynių dalį jie nesugebėjo įgyti pranašumo. Kai jau atrodė, jog Prancūzijos čempionai antrą kartą iš eilės barstys taškus, juos išgelbėjo po keitimo į aikštę žengusio žaidėjo įvartis.
Ketvirtąją pridėto laiko minutę kamuolį į vartus pasiuntė Goncalo Ramosas.
Po pergalės PSG išlieka pirmoje „Ligue 1“ pozicijoje.
