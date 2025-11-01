Kulvietis kukliai prisidėjo prie „U-BT“ pergalės prieš „Igokea“

Lietuvis per 18 minučių pelnė 2 taškus (1/1 dvit., 0/3 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, sykį suklydo ir surinko 5 naudingumo balus.
Nugalėtojams Daronas Russellas pelnė 23 taškus (8/12 metimai), Iversonas Molinaras surinko 17 (4 rez. per.).
Pralaimėjusiems Breeinas Tyree įmetė 25 taškus (3/7 trit.), Strahinja Gavrilovičius pridėjo 13.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!