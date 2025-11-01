 
Kalendorius
Lapkričio 1 d., šeštadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Europa

Kulvietis kukliai prisidėjo prie „U-BT“ pergalės prieš „Igokea“

2025-11-01 20:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-11-01 20:45

Adrijos lygoje Sauliaus Kulviečio atstovaujama Klužo Napokos „U-BT“ (2/2) komanda namie 106:84 (25:20, 27:16, 31:24, 23:24) sutriuškino Aleksandrovaco „Igokea“ (3/1) krepšininkus.

S.Kulvietis iškovojo pergalę

Adrijos lygoje Sauliaus Kulviečio atstovaujama Klužo Napokos „U-BT“ (2/2) komanda namie 106:84 (25:20, 27:16, 31:24, 23:24) sutriuškino Aleksandrovaco „Igokea“ (3/1) krepšininkus.

REKLAMA
0

Lietuvis per 18 minučių pelnė 2 taškus (1/1 dvit., 0/3 trit.), atkovojo 3 kamuolius, atliko 2 rezultatyvius perdavimus, išprovokavo 2 pražangas, sykį suklydo ir surinko 5 naudingumo balus.

Nugalėtojams Daronas Russellas pelnė 23 taškus (8/12 metimai), Iversonas Molinaras surinko 17 (4 rez. per.).

Pralaimėjusiems Breeinas Tyree įmetė 25 taškus (3/7 trit.), Strahinja Gavrilovičius pridėjo 13.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų