  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Lietuviai Europos jaunimo dziudo čempionatą baigė su vienu bronzos medaliu

2025-11-01 19:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 19:17

Kišiniove (Moldova) vykstančiame Europos jaunimo (iki 23 metų) dziudo čempionate šeštadienį kovėsi likę 5 Lietuvos atstovai.

Augustas Šlyteris | „Stop“ kadras

Kišiniove (Moldova) vykstančiame Europos jaunimo (iki 23 metų) dziudo čempionate šeštadienį kovėsi likę 5 Lietuvos atstovai.

0

Vaikinų svorio kategorijoje iki 90 kg Augustas Šlyteris ir Aidas Pileckas laimėjo pirmąsias kovas. Deja, aštuntfinalio barjero lietuviams peržengti nepavyko.

Maksimilijanas Učkuronis (iki 81 kg), Marta Navickaitė (iki 70 kg) ir Ugnė Pileckaitė (iki 70 kg) liko be pergalių.

Vienintelį medalį Lietuvai Kišiniove pelnė Varvara Kuchar, kuri iškovojo bronzą merginų svorio kategorijoje iki 57 kg. Lietuva medalių įskaitoje pasidalino 19-ą vietą.

Sekmadienį Kišiniove dar vyks mišrių komandų varžybos, bet ten Lietuvos atstovų nebus.

