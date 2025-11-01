 
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier" lygą

„Arsenal“ iškovojo pergalę prieš „Burnley“ ir stiprina lyderystę „Premier“ lygoje

2025-11-01 18:57 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 18:57

Londono „Arsenal“ klubas stiprina savo pozicijas Anglijos „Premier“ lygos lyderių viršūnėje.

Declanas Rice`as | Scanpix nuotr.



0

Lygos lyderiai išvykoje 2:0 nugalėjo „Burnley“ komandą. Tai buvo jau 8-oji Mikelio Artetos auklėtinių pergalė per 10 rungtynių.

Rungtynių pradžioje ilgą įvarčių sausrą „Premier“ lygoje nutraukė Viktoras Gyokeresas. Švedui po kampinio beliko iš arti galva nukreipti kamuolį į vartų tinklą.

Vėliau „Arsenal“ turėjo dar ne vieną progą padvigubinti persvarą, kol galiausiai jie tai padarė greitoje atakoje. Šį kartą galva pasižymėjo Declanas Rice`as.

Antrajame kėlinyje rezultatas nepakito, o pergalė leido „Arsenal“ padidinti pranašumą iki 7 taškų.

