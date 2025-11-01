„Arsenal“ iškovojo pergalę prieš „Burnley“ ir stiprina lyderystę „Premier“ lygoje

Lygos lyderiai išvykoje 2:0 nugalėjo „Burnley“ komandą. Tai buvo jau 8-oji Mikelio Artetos auklėtinių pergalė per 10 rungtynių.
Rungtynių pradžioje ilgą įvarčių sausrą „Premier“ lygoje nutraukė Viktoras Gyokeresas. Švedui po kampinio beliko iš arti galva nukreipti kamuolį į vartų tinklą.
Vėliau „Arsenal“ turėjo dar ne vieną progą padvigubinti persvarą, kol galiausiai jie tai padarė greitoje atakoje. Šį kartą galva pasižymėjo Declanas Rice`as.
Antrajame kėlinyje rezultatas nepakito, o pergalė leido „Arsenal“ padidinti pranašumą iki 7 taškų.
