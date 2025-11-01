 
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

„Manchester United“ po lygiųjų su „Nottingham Forest“ užbaigė pergalių seriją

2025-11-01 19:03 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 19:03

Nutrūko „Manchester United“ komandos pergalių serija.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

Nutrūko „Manchester United“ komandos pergalių serija.

0

Mančesterio atstovai rungtynes su „Nottingham Forest“ baigė lygiosiomis 2:2. Tai užbaigė trijų iš eilės pergalių seriją.

Pirmasis kėlinys klostėsi pagal „Manchester United“ scenarijų. Po kampinio, kurio paskyrimu itin piktinosi „Nottingham Forest“ atstovai, Casemiro iššoko aukščiausiai ir smūgiu galva išvedė svečius į priekį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Visgi, po pertraukos situacija apsivertė aukštyn kojomis. Šeimininkai atsakė savo įvarčiu galva, kurį pelnė Morganas Gibbsas-White`as.

Kėlinyje sužaidus vos 5 minutes „Nottingham“ jau buvo priekyje. Po dar vieno skersuoto kamuolio greičiausiai susiorientavo ir pirmasis prie kamuolio suskubo bei jį į vartus pasiuntė Nicolo Savona.

Vėliau „Manchester United“ ilgai nesugebėjo susikurti rimtų progų rezultatą išlyginti, kol iš toli fantastiškai iššovė Amadas Diallo. Jis ne tik išlygino rezultatą, bet ir suteikė vilties iškovoti pergalę.

Per pridėtą laiką svečiai turėjo ne vieną gerą progą, bet sėkmingai žaidė „Nottingham“ vartininkas ir dvikova baigėsi lygiosiomis.

Tašku savo kraitį papildžiusi „Manchester United“ žengia penkta.

