„Manchester United“ po lygiųjų su „Nottingham Forest“ užbaigė pergalių seriją

Mančesterio atstovai rungtynes su „Nottingham Forest“ baigė lygiosiomis 2:2. Tai užbaigė trijų iš eilės pergalių seriją.
Pirmasis kėlinys klostėsi pagal „Manchester United“ scenarijų. Po kampinio, kurio paskyrimu itin piktinosi „Nottingham Forest“ atstovai, Casemiro iššoko aukščiausiai ir smūgiu galva išvedė svečius į priekį.
Visgi, po pertraukos situacija apsivertė aukštyn kojomis. Šeimininkai atsakė savo įvarčiu galva, kurį pelnė Morganas Gibbsas-White`as.
Kėlinyje sužaidus vos 5 minutes „Nottingham“ jau buvo priekyje. Po dar vieno skersuoto kamuolio greičiausiai susiorientavo ir pirmasis prie kamuolio suskubo bei jį į vartus pasiuntė Nicolo Savona.
Vėliau „Manchester United“ ilgai nesugebėjo susikurti rimtų progų rezultatą išlyginti, kol iš toli fantastiškai iššovė Amadas Diallo. Jis ne tik išlygino rezultatą, bet ir suteikė vilties iškovoti pergalę.
Per pridėtą laiką svečiai turėjo ne vieną gerą progą, bet sėkmingai žaidė „Nottingham“ vartininkas ir dvikova baigėsi lygiosiomis.
Tašku savo kraitį papildžiusi „Manchester United“ žengia penkta.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!