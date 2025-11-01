Abejonių neliko: Vilius Gaubas pasieks antrą geriausią rezultatą Lietuvos teniso istorijoje

Šios savaitės turnyrams artėjant prie pabaigos, tapo aišku, kad V. Gaubas ATP reitinge iš 130-os vietos pakils į 128-ą, mat visi artimiausi lietuvio persekiotojai jau patyrė pralaimėjimus. V. Gaubas pasieks 2-ą geriausią rezultatą Lietuvos teniso istorijoje – aukščiau reitinge yra buvęs tik Ričardas Berankis (50-a vieta 2016 m.).
V. Gaubas per artimiausias 5 savaites praras tik 21 tašką, tad turi geras galimybes ATP „Challenger“ turnyruose dar labiau pagerinti savo poziciją. Lietuvis dar turi teorinių vilčių pagal reitingą patekti į „Australian Open“ pagrindinį etapą, bet tam veikiausiai reikės pelnyti dar apie 180 taškų, kas praktiškai prilygsta dviem ATP „Challenger“ turnyrų titulams. Jei lietuvis tiek daug taškų sezono pabaigoje nesurinks, tada „Australian Open“ startuos nuo kvalifikacijos, kur turėtų patekti tarp skirstytų žaidėjų.
Amžiaus grupėje iki 21 metų V. Gaubas šiuo metu yra net 6-as. Daugiau taškų už jį turi tik 5 jaunesni žaidėjai – Jakubas Menšikas, Joao Fonseca, Learneris Tienas, Alexanderis Blockxas ir Dino Prižmičius.
21-erių Edas Butvilas (ATP-266) reitinge nukris į 267-ą vietą ir tęs kovą dėl bilieto į „Australian Open“ kvalifikaciją. Lietuviui trūksta apie 50 reitingo taškų.
35-erių R. Berankis (ATP-410) turėtų pakilti 3 pozicijomis aukštyn.
