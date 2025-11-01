Andrė Lukošiūtė kovoje dėl vietos finale nusileido pirmajai turnyro raketei

Mačo pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Vėliau A. Lukošiūtė atitrūko (3:1) ir galėjo dar labiau padidinti persvarą, bet penktajame geime, pirmaudama 40:0, nerealizavo trijų „break pointų“ iš eilės. Švedė po įtempto aštuntojo geimo išlygino rezultatą (4:4), bet A. Lukošiūtė jau kitame geime susigrąžino iniciatyvą ir šį kartą persvaros neišbarstė.
Antrojo seto ketvirtajame geime A. Lukošiūtė padarė dvi dvigubas klaidas ir „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją. Vėliau švedė realizavo dar vieną „break pointą“, o lietuvė neatsitiesė.
A. Lukošiūtė trečiojo seto pradžioje dažnai darė dvigubas klaidas ir pralaimėjo dvi savo padavimų serijas. Ketvirtajame geime lietuvė nerealizavo „break pointo“, o skirtumas dar išaugo (0:4). Dar vieną „break pointą“ lietuvė iššvaistė šeštajame geime, o septintajame pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją.
A. Lukošiūtė pelnė 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 734 JAV dolerius. Po 9 dienų lietuvė reitinge kils maždaug į 665-ą vietą ir taip pagerins karjeros rekordą (675-a pozicija).
Dvejetuose pirmos pagal skirstymą – A. Lukošiūtė ir japonė Michika Ozeki – pusfinalyje per 1 valandą 15 minučių 4:6, 3:6 neatsilaikė prieš ukrainietę Kateryną Lazarenko ir latvę Beatrisę Zeltiną. A. Lukošiūtei ir M. Ozeki atiteko 294 JAV doleriai bei po 6 WTA dvejetų reitingo taškus.
ITF serijos moterų teniso turnyro Švedijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
