  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė kovoje dėl vietos finale nusileido pirmajai turnyro raketei

2025-11-01 15:37 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-01 15:37

Švedijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro pusfinalyje šeštadienį 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-675) per 2 valandas 4 minutes 6:4, 1:6, 1:6 pralaimėjo prieš pirmą pagal skirstymą švedę Caijsą Wildą Hennemann (WTA-479), kuri 2023 m. WTA reitinge dar buvo 283-ia, o ITF jaunių (iki 18 metų) reitinge 2019 m. rikiavosi 30-a.

Andrė Lukošiūtė (Suomen Tennisliitto nuotr.) | Organizatorių nuotr.

0

Mačo pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovės padavimų serijomis. Vėliau A. Lukošiūtė atitrūko (3:1) ir galėjo dar labiau padidinti persvarą, bet penktajame geime, pirmaudama 40:0, nerealizavo trijų „break pointų“ iš eilės. Švedė po įtempto aštuntojo geimo išlygino rezultatą (4:4), bet A. Lukošiūtė jau kitame geime susigrąžino iniciatyvą ir šį kartą persvaros neišbarstė.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrojo seto ketvirtajame geime A. Lukošiūtė padarė dvi dvigubas klaidas ir „sausai“ pralaimėjo savo padavimų seriją. Vėliau švedė realizavo dar vieną „break pointą“, o lietuvė neatsitiesė.

A. Lukošiūtė trečiojo seto pradžioje dažnai darė dvigubas klaidas ir pralaimėjo dvi savo padavimų serijas. Ketvirtajame geime lietuvė nerealizavo „break pointo“, o skirtumas dar išaugo (0:4). Dar vieną „break pointą“ lietuvė iššvaistė šeštajame geime, o septintajame pralaimėjo lemtingą savo padavimų seriją.

A. Lukošiūtė pelnė 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 734 JAV dolerius. Po 9 dienų lietuvė reitinge kils maždaug į 665-ą vietą ir taip pagerins karjeros rekordą (675-a pozicija).

Dvejetuose pirmos pagal skirstymą – A. Lukošiūtė ir japonė Michika Ozeki – pusfinalyje per 1 valandą 15 minučių 4:6, 3:6 neatsilaikė prieš ukrainietę Kateryną Lazarenko ir latvę Beatrisę Zeltiną. A. Lukošiūtei ir M. Ozeki atiteko 294 JAV doleriai bei po 6 WTA dvejetų reitingo taškus.

ITF serijos moterų teniso turnyro Švedijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

