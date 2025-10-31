Kalendorius
Spalio 31 d., penktadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justina Mikulskytė nepasinaudojo puikia proga ir nepateko į pusfinalį Portugalijoje

2025-10-31 18:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-31 18:33

Portugalijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro ketvirtfinalyje penktadienį geriausia Lietuvos žaidėja 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-219) po 2 valandų 46 minučių kovos 7:5, 1:6, 4:6 neatsilaikė prieš Pietų Korėjos atstovę Yeonwoo Ku (WTA-302).

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Portugalijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro ketvirtfinalyje penktadienį geriausia Lietuvos žaidėja 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-219) po 2 valandų 46 minučių kovos 7:5, 1:6, 4:6 neatsilaikė prieš Pietų Korėjos atstovę Yeonwoo Ku (WTA-302).

REKLAMA
0

Mačo pradžioje lietuvė nerealizavo 3 „break pointų“ iš eilės, o netrukus pralaimėjo savo padavimų seriją (1:3). J. Mikulskytė pusiausvyrą atstatė (3:3), bet čia pat vėl pralaimėjo savo padavimų seriją. Dešimtajame geime lietuvė, neturėdama kur trauktis, susikūrė du „break pointus“ ir realizavo pirmąjį iš jų, o dvyliktajame geime, atsilikdama 30:40, pelnė 3 taškus iš eilės paduodant korėjietei ir sėkmingai baigė setą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Antrajame sete didesnės intrigos nebuvo. Korėjietė per kiekvieną lietuvės padavimų seriją kūrėsi „break pointus“ ir realizavo 3 savo progas, o J. Mikulskytė varžovės padavimų metu nenuveikė nieko ypatingo.

REKLAMA
REKLAMA

Lietuvė lemiamo seto pradžioje žaidė labai užtikrintai ir po dviejų laimėtų „break pointų“ atitrūko 4:1. Kai jau atrodė, kad pergalė beveik garantuota, J. Mikulskytė pralaimėjo 3 iš eilės savo padavimų serijas, o Y. Ku spurtu 5:0 užbaigė mačą.

J. Mikulskytė pelnė 8 WTA vienetų reitingo taškus ir 830 JAV dolerių.

ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų