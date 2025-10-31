Justina Mikulskytė nepasinaudojo puikia proga ir nepateko į pusfinalį Portugalijoje

Mačo pradžioje lietuvė nerealizavo 3 „break pointų“ iš eilės, o netrukus pralaimėjo savo padavimų seriją (1:3). J. Mikulskytė pusiausvyrą atstatė (3:3), bet čia pat vėl pralaimėjo savo padavimų seriją. Dešimtajame geime lietuvė, neturėdama kur trauktis, susikūrė du „break pointus“ ir realizavo pirmąjį iš jų, o dvyliktajame geime, atsilikdama 30:40, pelnė 3 taškus iš eilės paduodant korėjietei ir sėkmingai baigė setą.
Antrajame sete didesnės intrigos nebuvo. Korėjietė per kiekvieną lietuvės padavimų seriją kūrėsi „break pointus“ ir realizavo 3 savo progas, o J. Mikulskytė varžovės padavimų metu nenuveikė nieko ypatingo.
Lietuvė lemiamo seto pradžioje žaidė labai užtikrintai ir po dviejų laimėtų „break pointų“ atitrūko 4:1. Kai jau atrodė, kad pergalė beveik garantuota, J. Mikulskytė pralaimėjo 3 iš eilės savo padavimų serijas, o Y. Ku spurtu 5:0 užbaigė mačą.
J. Mikulskytė pelnė 8 WTA vienetų reitingo taškus ir 830 JAV dolerių.
ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.
