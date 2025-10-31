Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė ir Michika Ozeki nepateko į dvejetų finalą Švedijoje

2025-10-31 18:25 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-31 18:25

Švedijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro pusfinalyje pirmos pagal skirstymą Andrė Lukošiūtė ir japonė Michika Ozeki per 1 valandą 15 minučių 4:6, 3:6 neatsilaikė prieš ukrainietę Kateryną Lazarenko ir latvę Beatrisę Zeltiną.

Andrė Lukošiūtė prieš Nicolę Khirin | S.Čirbos nuotr.

Švedijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro pusfinalyje pirmos pagal skirstymą Andrė Lukošiūtė ir japonė Michika Ozeki per 1 valandą 15 minučių 4:6, 3:6 neatsilaikė prieš ukrainietę Kateryną Lazarenko ir latvę Beatrisę Zeltiną.

0

Lietuvė su japone pirmosios laimėjo varžovių padavimų seriją (2:1), bet jau kitame geime persvarą prarado. Dešimtajame geime A. Lukošiūtė su M. Ozeki savo padavimų metu atsiliko 30:40, o varžovės netrukus realizavo „set pointą“.

Antrojo seto pradžioje tenisininkės apsikeitė laimėtomis varžovių padavimų serijomis. Vėliau oponentės realizavo dar vieną „break pointą“ ir po to momento lietuvė su japone varžovių nepavijo.

A. Lukošiūtei ir M. Ozeki atiteko 294 JAV doleriai bei po 6 WTA dvejetų reitingo taškus.

24-erių A. Lukošiūtė (WTA-675) dar tęs vienetų varžybas, kurių pusfinalyje susitiks su pirmąja turnyro rakete švede Caijsa Wilda Hennemann (WTA-479).

ITF serijos moterų teniso turnyro Švedijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

