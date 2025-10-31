 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Andrė Lukošiūtė po įspūdingos kovos pateko į ITF turnyro pusfinalį Švedijoje

2025-10-31 16:18
2025-10-31 16:18

Švedijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro ketvirtfinalyje penktadienį 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-675) po 2 valandų 51 minutės kovos 1:6, 6:3, 7:5 pasiekė pergalę prieš švedę Leą Nilsson (WTA-945).

Andrė Lukošiūtė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Švedijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro ketvirtfinalyje penktadienį 24-erių Andrė Lukošiūtė (WTA-675) po 2 valandų 51 minutės kovos 1:6, 6:3, 7:5 pasiekė pergalę prieš švedę Leą Nilsson (WTA-945).

0

Pirmajame sete lietuvė didesnių vilčių neturėjo – A. Lukošiūtė nesusikūrė „break pointų“ ir pralaimėjo 2 savo padavimų serijas. Antrajame sete lietuvė startavo kur kas geriau (3:0). Vėliau A. Lukošiūtė išbarstė visą persvarą (3:3), o septintajame geime savo padavimų metu atsiliko 15:40. Visgi, L. Nilsson abiejų „break pointų“ nerealizavo, o A. Lukošiūtė kitame geime laimėjo varžovės padavimų seriją ir susikrovė pergalingą pranašumą.

Trečiąjį setą lietuvė pradėjo nuo laimėtos varžovės padavimų serijomis, bet L. Nilsson jau kitame geime atsakė tuo pačiu. Po šeštojo geimo A. Lukošiūtės situacija komplikavosi (2:4), tačiau lietuvei greitai pavyko panaikinti deficitą (4:4). Lemtingu šiame mače tapo vienuoliktasis geimas, kai lietuvė, atsilikdama 0:40, sugebėjo laimėti varžovės padavimų seriją. L. Nilsson vėliau nebeatsitiesė.

A. Lukošiūtė pelnė 6 WTA vienetų reitingo taškus ir 734 JAV dolerius, o pusfinalyje susitiks su pirmąja turnyro rakete švede Caijsa Wilda Hennemann (WTA-479).

Penktadienį lietuvė dar tęs dvejetų varžybas. Pusfinalyje A. Lukošiūtė su japone Michika Ozeki bandys nugalėti ukrainietę Kateryną Lazarenko ir latvę Beatrisę Zeltiną.

ITF serijos moterų teniso turnyro Švedijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

