  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Tenisas > Kita

Justina Mikulskytė po dramatiškos kovos Portugalijoje pateko į ketvirtfinalį

2025-10-30 20:33 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 20:33

Portugalijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro aštuntfinalyje ketvirtadienį geriausia Lietuvos žaidėja 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-219) per maždaug 3 valandas 0:6, 6:4, 6:3 išvargo pergalę prieš 19-metę vokietę Josy Daems (WTA-508).

Justina Mikulskytė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Portugalijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro aštuntfinalyje ketvirtadienį geriausia Lietuvos žaidėja 29-erių Justina Mikulskytė (WTA-219) per maždaug 3 valandas 0:6, 6:4, 6:3 išvargo pergalę prieš 19-metę vokietę Josy Daems (WTA-508).

0

Pirmajame sete lietuvė nerealizavo 3 „break pointų“, pralaimėjo visas savo padavimų serijas ir neišvengė „riestainio“. Tik antrojo seto antrajame geime lietuvė nutraukė nesėkmingą atkarpą, kai pagaliau laimėjo savo padavimų seriją, nors ir jame suteikė varžovei „break pointą“. Netrukus J. Mikulskytė laimėjo ir varžovės padavimų seriją (2:1), bet jau kitame geime prarado pranašumą (2:2). Devintajame geime lietuvė atitrūko dar kartą (5:4) ir šį sykį persvarą išlaikė, nors dešimtajame geime suteikė varžovei du „break pointus“.

Lygi kova trečiajame sete vyko iki penktojo geimo, kuriame J. Mikulskytė laimėjo varžovės padavimų seriją. J. Dames iš karto išlygino rezultatą (3:3), bet vėliau lietuvė realizavo dar du „break pointus“ ir spurtu 3:0 įtvirtino pergalę.

J. Mikulskytė pelnė 8 WTA vienetų reitingo taškus ir 830 JAV dolerių. Ketvirtfinalyje lietuvė susitiks su Yeonwoo Ku (WTA-302) iš Pietų Korėjos.

ITF serijos moterų teniso turnyro Portugalijoje prizų fondą sudaro 30 tūkst. JAV dolerių.

