  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Andrė Lukošiūtė ir Michika Ozeki pateko į dvejetų pusfinalį Švedijoje

2025-10-30 15:42 / šaltinis: Sportas.lt
2025-10-30 15:42

Švedijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Andrė Lukošiūtė su japone Michika Ozeki per 1 valandą 23 minutes 3:6, 6:2, [10:1] nugalėjo uzbekę Milaną Maslenkovą ir šveicarę Aylinę Esiną Samardžič.

Andrė Lukošiūtė | Sauliaus Čirbos nuotr.

Švedijoje vykstančio ITF serijos moterų teniso turnyro dvejetų ketvirtfinalyje ketvirtadienį Andrė Lukošiūtė su japone Michika Ozeki per 1 valandą 23 minutes 3:6, 6:2, [10:1] nugalėjo uzbekę Milaną Maslenkovą ir šveicarę Aylinę Esiną Samardžič.

Pirmojo seto pradžioje lietuvė su porininke paleido varžoves į priekį (1:4). Vėliau deficitą pavyko sumažinti (3:4), bet aštuntajame geime A. Lukošiūtė ir M. Ozeki vėl pralaimėjo savo padavimų seriją, o vėliau neatsitiesė.

Antrąjį setą jau geriau pradėjo lietuvė su japone (2:0). Vėliau tenisininkės keitėsi realizuotais „break pointais“, kol septintajame geime A. Lukošiūtė ir M. Ozeki pagaliau sėkmingai sužaidė savo padavimų metu ir padidino pranašumą (5:2). Aštuntajame geime lietuvė su japone realizavo „set pointą“ paduodant varžovėms.

Mačo pratęsime A. Lukošiūtė su M. Ozeki žaidė beveik be klaidų ir žengė į pusfinalį.

Lietuvė su porininke pelnė 294 JAV dolerius ir po 6 WTA dvejetų reitingo taškus. Jų varžovės pusfinalyje paaiškės kiek vėliau.

Vienetuose 24-erių A. Lukošiūtė (WTA-675) yra patekusi į ketvirtfinalį, kuriame žais prieš švedę Leą Nilsson (WTA-945).

ITF serijos moterų teniso turnyro Švedijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.

