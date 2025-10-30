Andrė Lukošiūtė ir Michika Ozeki pateko į dvejetų pusfinalį Švedijoje

Pirmojo seto pradžioje lietuvė su porininke paleido varžoves į priekį (1:4). Vėliau deficitą pavyko sumažinti (3:4), bet aštuntajame geime A. Lukošiūtė ir M. Ozeki vėl pralaimėjo savo padavimų seriją, o vėliau neatsitiesė.
Antrąjį setą jau geriau pradėjo lietuvė su japone (2:0). Vėliau tenisininkės keitėsi realizuotais „break pointais“, kol septintajame geime A. Lukošiūtė ir M. Ozeki pagaliau sėkmingai sužaidė savo padavimų metu ir padidino pranašumą (5:2). Aštuntajame geime lietuvė su japone realizavo „set pointą“ paduodant varžovėms.
Mačo pratęsime A. Lukošiūtė su M. Ozeki žaidė beveik be klaidų ir žengė į pusfinalį.
Lietuvė su porininke pelnė 294 JAV dolerius ir po 6 WTA dvejetų reitingo taškus. Jų varžovės pusfinalyje paaiškės kiek vėliau.
Vienetuose 24-erių A. Lukošiūtė (WTA-675) yra patekusi į ketvirtfinalį, kuriame žais prieš švedę Leą Nilsson (WTA-945).
ITF serijos moterų teniso turnyro Švedijoje prizų fondą sudaro 15 tūkst. JAV dolerių.
